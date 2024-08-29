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Задержка запуска ракеты SpaceX: авиационное управление США налагает паузу

После выполнения стандартного схода, сегмент 'Falcon 9' отклоняется от курса и загорается, потенциально влияя на разные космические экспедиции.

 and  Elizabeth Wells
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Falcon 9 spacecraft испытывает взрыв во время своего снижения.
Falcon 9 spacecraft испытывает взрыв во время своего снижения.

- Задержка запуска ракеты SpaceX: авиационное управление США налагает паузу

После того, как ступень ракеты "Falcon 9" SpaceX загорелась и взорвалась после запуска в среду, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) приостановило все запуски этой конкретной "Falcon 9". Эта пауза затронула различные космические миссии, в том числе "Polaris Dawn". Этот проект планирует отправить четырех астронавтов на расстояние 1400 километров от Земли на несколько дней, с запланированным выходом в открытый космос.

SpaceX успешно запустила партию спутников для своей программы Starlink в среду, но после посадки ступень ракеты опрокинулась на корабль в Атлантике, вызвав пожар. Еще один запуск Starlink был отложен "для анализа данных от ускорителя предыдущего запуска", и новая дата запуска будет объявлена в ближайшее время.

Что это значит для миссии "Polaris Dawn"?

FAA ожидает результатов и отчета от SpaceX о предлагаемых корректирующих действиях, прежде чем запуски "Falcon 9" смогут возобновиться. Поскольку миссия "Polaris Dawn" также использует "Falcon 9", временное ограничение на полеты может повлиять на ее график. Однако существует вероятность, что FAA быстро переавторизует ракету, минимизируя значительные задержки. Коммерческая миссия, возглавляемая миллиардером Джаредом Исаакманом и тремя другими людьми, была первоначально запланирована на запуск, но была отложена из-за неблагоприятных погодных условий в среду утром.

В прошлом FAA временно приостанавливала запуски "Falcon 9" на две недели из-за проблем со второй ступенью. Перезапускаемая ракета стала значительным достижением для SpaceX, значительно снизив затраты и облегчив перевозку людей и грузов в космос.

Временное приостановление запусков "Falcon 9" из-за вопросов безопасности также влияет на миссию "Polaris Dawn", так как она также зависит от этого типа ракеты. Решение FAA о возобновлении запусков может потенциально повлиять на график миссии "Polaris Dawn".

Успешное и безопасное возобновление запусков "Falcon 9" является критически важным для своевременного выполнения миссии "Polaris Dawn", которая использует этот тип ракеты.

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