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Федеральные земли ГерманииНовостиТранспорт и телекоммуникации

Задержка водителя и пассажира на мотоцикле

Водитель мотоцикла набирает скорость, превышая допустимые пределы, когда подходит полиция, не едучи в одиночестве.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
В Оснабрюке мотоциклист вместе с пассажиром решили уйти от правоохранительных преследований.
В Оснабрюке мотоциклист вместе с пассажиром решили уйти от правоохранительных преследований.

В центре Оснабрюка находится его оживленный центр - Задержка водителя и пассажира на мотоцикле

Водитель мотоцикла в Оснабрюке устроил головокружительную погоню с правоохранительными органами и успешно избежал задержания. Водитель не был один, так как на мотоцикле также находился пассажир. Работники офиса в центре города заметили мотоцикл, едущий по велосипедной дорожке в пятницу, как сообщается в полицейских отчетах. Когда сотрудники правоохранительных органов попытались подойти к водителю, он уехал на высокой скорости, игнорируя все ограничения скорости. В настоящее время ведется расследование, и правоохранительные органы разыскивают возможных свидетелей.

Инцидент с мотоциклом в Оснабрюке вызвал дискуссии в местном транспортном и телекоммуникационном секторе о повышении возможностей надзора правоохранительных органов. Использование водителем велосипедной дорожки, несмотря на ограничения, подчеркивает необходимость улучшения коммуникации между городскими планировщиками и правоохранительными органами.

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