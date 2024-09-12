Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято до собрания Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября, на котором присутствовать будут около 150 глав государств и правительств. Британский министр иностранных дел Ламми считает, что это будет следующий шанс поговорить о применении ракет большой дальности. Как сообщается, президент Украины Зеленский планирует повторить свою просьбу во время собрания. В среду Ламми и госсекретарь США Блинкен посетили Киев, чтобы услышать планы Зеленского по ударам по территории России. Блинкен планирует обсудить это с президентом США Байденом в пятницу. Премьер-министр Великобритании Стармер также встретится с Байденом в тот же день.

Блинкен посещает Польшу после визита в Киев Госсекретарь США Блинкен заезжает в Польшу, одного из главных сторонников Украины, по пути из Киева. Планируются встречи с премьер-министром Туском и президентом Дуда. Блинкен, скорее всего, обсудит дальнейшее сотрудничество с Польшей, которая служит основным логистическим центром для военной помощи Запада Украине. С начала российского вторжения в Украину Польша значительно увеличила военные расходы и заказала 96 боевых вертолетов Apache на сумму $10 миллиардов у американского оборонного гиганта Boeing.

Украина сообщает о ракетно-дроновой атаке России Воздушные силы Украины сообщают об overnight-атаке России, в ходе которой было выпущено 5 ракет и использовано 64 иранских дрона. Несмотря на частичный успех в перехватах 44 дронов, военные сообщают, что детали еще уточняются. Вокруг Киева несколько раз активировалась противовоздушная оборона для перехвата входящих дронов.

Эксперт по внешней политике России призывает к более сильной ядерной угрозе Российский эксперт по внешней политике Сергей Караганов предлагает усилить ядерную угрозу, продемонстрировав готовность использовать ядерное оружие. Караганов подчеркивает, что цель ядерной доктрины России - "убедить всех нынешних и будущих врагов в готовности России применить ядерное оружие". По его мнению, Москва может нанести ограниченный ядерный удар по стране НАТО без риска полномасштабного ядерного конфликта. США вводят в заблуждение, если утверждают, что обеспечивают ядерную защиту своим союзникам. Ранее Караганов выступал за рассмотрение России возможности нанести ядерный превентивный удар, чтобы запугать своих противников. Некоторые западные эксперты считают, что Караганов играет полезную роль для Кремля, выражая взгляды, которые беспокоят Запад и делают Путина менее агрессивным в сравнении.

В Украине растет оптимизм в отношении разрешения на использование западных дальнобойных оружий В Украине растет надежда на то, что в будущем они получат разрешение на проведение ударов deeper в российскую территорию с помощью западного оружия. Во время своего визита в Киев госсекретарь США подчеркнул свою цель - "обеспечить, чтобы Украина имела все необходимое". В Великобритании появляются первые признаки поддержки.

Военная разведка Украины сообщает о сбитом российском истребителе После сообщения вчера о пропавшем с радаров российском истребителе Су-30SM военная разведка Украины сообщает, что украинские силы смогли сбить такой самолет во время боя в Черном море. Об этом сообщает "Киевский независимый". $50-миллионный истребитель, якобы базировавшийся на полуострове Крым, был уничтожен переносной системой ПВО.

Массовая атака дронов на Конотоп причинила ущерб После массированной атаки российских дронов на энергетическую инфраструктуру города Конотоп в регионе Сумская область прошлой ночью было зафиксировано 13 травм, как сообщает государственное информационное агентство Украины Ukrinform со ссылкой на региональную военную администрацию. Среди целей был жилой дом в центре города.

Немецкий парламент сегодня рассмотрит пакет безопасности Сегодня немецкий Bundestag рассмотрит предложенный правительством пакет безопасности, который включает в себя меры, такие как запрет на холодное оружие и отзыв статуса беженца для тех, кто возвращается в свои страны. Однако есть исключения, в том числе для украинских беженцев.

ГосТВ России обвиняет в предвзятости против Трампа во время дебатов На российском государственном телевидении несколько комментаторов обвиняют в "саботаже" Трампа во время его дебатов с Камалой Харрис, как сообщает "Киевский независимый". Трамп заявил, что был поставлен в невыгодное положение. Факты, которые проверяли заявления Трампа, подверглись тщательной проверке. Многие наблюдатели считают, что Трамп проиграл дебаты. В случае своей победы Трамп заявил, что быстро закончит войну в Украине.

Атака России на Конотоп причинила серьезный ущерб инфраструктуре Несколько граждан пострадали в результате атаки России на город Конотоп в регионе Сумская область, как сообщает мэр Артем Семенихин. Водоснабжение города временно прервано, а инфраструктура энергоснабжения серьезно повреждена, и нет точного срока восстановления для домохозяйств. В центре города вспыхнули несколько пожаров, затронувших образовательные и жилые здания. Двоих госпитализировали, оба в критическом состоянии.

Латвия обещает предоставить больше военной помощи Украине Премьер-министр Латвии Эва Кфила во время своего визита в Киев объявила о пакете военной помощи Украине, в том числе бронетранспортеры, как подтвердил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Оба страны также ведут переговоры о расширении сотрудничества в области обороны.

01:32 Великобритания требует от иранского бизнесмена объяснений по поводу предполагаемых поставок ракет в Россию Согласно заявлению Министерства иностранных дел Великобритании, иранского бизнесмена вызвали из-за подозрений в отправке ракет в Россию. Правительство Великобритании четко дало понять, что любая перевозка баллистических ракет в Россию будет воспринята как потенциальная угроза и вызовет решительную реакцию. Вчера Германия, Франция и Великобритания ввели новые санкции против Тегерана в ответ на предполагаемые поставки ракет, в частности, приостановив двусторонние авиационные соглашения. Ранее Европейский Союз сослался на "твердые доказательства" поставок иранских ракет в Россию.

00:14 Украина: Неопытные российские войска на фронте ХарьковаПо данным украинской армии, Россия направляет на фронт Харькова неподготовленных солдат. По словам Виталия Саратсева, спикера оперативной тактической группы сил в Харькове, солдаты, участвующие в наступательных операциях в Вовчанске, недостаточно подготовлены. Предполагается, что недавно отправленные Россией подкрепления являются частью мобилизационного резерва. Неясно, являются ли они бывшими заключенными или солдатами, призванными из стран Центральной Азии, Африки или Ближнего Востока.

22:39 Мэр западноукраинского города вводит патрули русского языкаМэр Ивано-Франковска, города на западе Украины, объявил о создании патрулей для контроля над использованием русского языка. "Это инициатива сообщества, и любой может записаться в языковые инспекторы", - говорит городской мэр Руслан Марцинкив телеканалу NTA. Многие перемещенные лица из восточной Украины, для которых русский является родным языком, обосновались в городе. Марцинкив ожидает около 100 таких языковых надзирателей, с уже зарегистрированными примерно 50 волонтерами. Он также предоставил контактную информацию для горячей линии, где граждане могут сообщать об эпизодах использования русского языка в общественных местах. Из-за конфликта миллионы людей, в частности из русскоязычных регионов на востоке и юге, переместились в относительно безопасный украинскоязычный запад Украины.

21:42 Эрдоган требует возвращения Крыма от РоссииПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал вернуть полуостров Крым, аннексированный Россией, Украине. "Наша приверженность территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины остается незыблемой. Возвращение Крыма Украине - требование международного права", - сказал турецкий лидер в видеообращении на саммит Крымской платформы. Учрежденная в 2021 году Крымская платформа была создана для повышения международного осведомленности о ситуации вокруг аннексированного полуострова.

21:05 Киев готовится поделиться военной стратегией с СШАПрезидент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность поддержки США в отражении российского вторжения. "План победы (...) в основном зависит от поддержки США и других союзников", - заявил Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Стратегия, подробно представленная перед запланированной Украиной конференцией мира, направлена на "значительное усиление Украины" и "принуждение России к прекращению войны". По данным Bloomberg, США требуют от Зеленского четкой стратегии перед снятием ограничений на использование западного оружия. Госсекретарь США Энтони Блинкен и британский министр иностранных дел Лэмми планируют посетить Киев, чтобы обсудить долгосрочную стратегию на предстоящий год и лучше понять цели Украины.

20:37 Блинкен подтверждает поддержку США использованию Украиной предоставленных дальнобойных вооружений против РоссииПо словам госсекретаря США Энтони Блинкена, США усердно работают над удовлетворением военных нужд Украины, в том числе использованием западных дальнобойных вооружений для ударов по российским целям. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят эти запросы в пятницу, согласно Блинкену, на совместной пресс-конференции с британским министром иностранных дел Дэвидом Лэмми и министром иностранных дел Украины Дмитром Кулебой в Киеве. "Мы усердно работаем над тем, чтобы Украина имела средства для эффективной самообороны", - добавил Блинкен, подчеркнув: "Мы хотим, чтобы Украина победила".

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Несмотря на продолжающиеся дискуссии о развертывании западных ракет в Украине, продолжается нападение России на Украину, с сообщениями о 5 ракетах и 64 иранских дронах, использованных в ночном нападении. Это нападение происходит в то время, когда госсекретарь США Энтони Блинкен посещает Польшу после своего визита в Киев, где он планирует обсудить дальнейшее сотрудничество и логистическую поддержку с польскими официальными лицами. В то же время президент Украины Владимир Зеленский намерен повторить свою просьбу об утверждении более глубоких ударов по территории России с использованием западного оружия во время Генеральной ассамблеи ООН 24 сентября.

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