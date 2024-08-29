Задержка прибытия Pixel 9 Pro может быть примечательной.

Представляем последние новинки линейки Google Pixel — Pixel 9 Pro и стандартную модель Pixel 9. Несмотря на одинаковые размеры с младшей моделью, Pro-версия предлагает дополнительную телефото-камеру с перископным объективом, обеспечивающую 5-кратный оптический зум. Эта инновационная функция наверняка понравится тем, кто ищет компактное, но мощное устройство на Android.

При ближайшем рассмотрении основное отличие между двумя устройствами заключается в комплектации камер. Переверните их, и камера Pro сразу же бросается в глаза благодаря дополнительной линзе. Однако в плане дисплея разница в размере всего 0,04 дюйма практически незаметна.

Телефото-камера на высоте

Добавленная телефото-линза существенно расширяет фотографические возможности Pixel 9 Pro. Google удалось уместить ту же мощность в Pro, что и в XL, несмотря на ограниченное пространство в корпусе. Эксперты DxOMark подтверждают, что камеры Pixel 9 Pro находятся в отличной форме, а Pro-версия даже опережает своего соперника по качеству изображения.

Элитный дисплей

Как и XL, Pro-версия может похвастаться потрясающим дисплеем с переменной частотой обновления 1-120 Гц. Кроме того, панель Pro поддерживает более высокую яркость, делая его еще более привлекательным. С пиксельной плотностью 495 ppi дисплей обеспечивает четкие и яркие визуальные эффекты, улучшая общий вид.

Усовершенствованная дисплейная технология, совмещенная с энергоэффективным чипом Tensor G4, способствует продлению срока службы батареи. Емкость батареи Pro увеличена до 4700 мАч по сравнению с 4575 мАч у Pixel 8. Это улучшение емкости, совмещенное с повышенной энергоэффективностью, позволяет Pixel 9 Pro комфортно держать заряд даже при длительном использовании.

Отличная автономность

Новый Pixel 9 Pro может похвастаться отличной автономностью. При обычном использовании он может проработать весь день, что удобно для пользователей, не беспокоящихся о постоянной подзарядке. Однако полная зарядка может занять некоторое время — от 0 до 50% за 30 минут с помощью подходящего адаптера питания на 45 Вт. Беспроводная зарядка занимает немного больше времени.

Что касается оперативной памяти, Pro-версия может похвастаться 16 ГБ, что существенно больше 8 ГБ у ее предшественника. Более высокая емкость ОЗУ также гарантирует семь лет обновлений Android для Pro, что является очевидным преимуществом для продвинутых пользователей, стремящихся к долговечности своих устройств.

AI-возможности на одном уровне

Что касается новых AI-возможностей, между тремя вариантами Pixel 9 нет существенной разницы. Введение Gemini постепенно заменяет Google Assistant, и полная функциональность потребует подписки после первого бесплатного года. В настоящее время некоторые функции доступны только на английском языке.

Вывод

Pixel 9 Pro предлагает непревзойденный компактный опыт Android, превосходя по некоторым параметрам последние модели iPhone. Превосходная камера, качество дисплея и AI-возможности делают его достойным конкурентом. Однако его стоимость начинается от €1100, что делает его дорогостоящей инвестицией.

Если вы ищете более доступную альтернативу, стандартный Pixel 9 доступен за €900. Несмотря на то, что он уступает Pro по некоторым параметрам, он все еще предлагает солидный опыт Android. Выбор зависит от ваших приоритетов и бюджета.

Благодаря умелому дизайну Google Pixel 9 Pro добивается аналогичных фотографических возможностей, что и модель XL, несмотря на меньшее пространство в корпусе.

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