- Задержаны лица после взрыва аппарата для закусок.

Полиция в настоящее время расследует увеличение случаев взрывов автоматов по продаже сигарет в районе Нордхаузен, в которых подозреваются двое молодых людей. Авторитетные источники сообщают, что 21- и 22-летних подозреваемых задержали после преследования. Двое якобы ответственны за взрыв автомата по продаже сигарет в Нойштадте ранним воскресным утром, после чего они скрылись на небольшом автомобиле с сигаретами и деньгами.

Во время допроса подозреваемые признались, что использовали зажигалки для сигарет, чтобы поджечь взрывное устройство в автомате в Нойштадте. Позже полиция нашла несколько неиспользованных зажигалок в их небольшом автомобиле во время обыска.

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