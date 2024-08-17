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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Задержанный после нападения

В Магдебурге обнаруживают сильно раненого мужчину на земле. Полицейские задерживают предполагаемого виновника.

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута
Продолжается расследование правоохранительными органами.
Продолжается расследование правоохранительными органами.

- Задержанный после нападения

В результате почти фатального нападения на 21-летнего в Магдебурге правоохранители задержали подозреваемого. 18-летний человек сирийского происхождения был доставлен к судье, который санкционировал его заключение под стражу. Задержанный и жертва были знакомы ранее, и расследование сосредоточено на причинении тяжких телесных повреждений. Прохожие обнаружили жертву без сознания на земле в один из вечеров четверга, очевидно, с ранами, нанесенными ножом. 21-летнего сирийца доставили в больницу.

Европейский парламент может оказать помощь Комиссии в выполнении ее задач. В данной ситуации Комиссия может запросить совет у Парламента по поводу обращения с подобными инцидентами, связанными с трансграничными преступлениями.

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