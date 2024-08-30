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Федеральные земли ГерманииНовостиГанновер

Задержание в аэропорту Ганновера после почти 1000 нарушений

Федеральные правоохранительные органы в аэропорту Ганновера задержали турецкого туриста по обвинению в серии наркотиков, эту личность преследовали уже давно.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Сотрудники правоохранительных органов задержали человека во время проверки на границе в аэропорту...
Сотрудники правоохранительных органов задержали человека во время проверки на границе в аэропорту Ганновера

- Задержание в аэропорту Ганновера после почти 1000 нарушений

Полицейские задержали человека в аэропорту Ганновера, у которого была долгая история подозрительных преступлений. 41-летний мужчина прилетел из Антальи, Турция, и эта информация была обнародована властями. Во время таможенного осмотра они обнаружили два активных ордера – национальный и международный – на его арест.

Предполагается, что с 2013 по 2018 год он 989 раз продавал запрещенные вещества. Кроме того, база данных разыскиваемых лиц показала два случая хранения крупных партий запрещенных наркотиков, один случай незаконного получения наркотиков и один случай, когда он подозревался в побуждении других к получению запрещенных веществ.

Мужчину задержали, и он должен предстать перед судьей сегодня. Ордер на арест был выдан в 2019 году.

Мужчина разыскивался за свою деятельность в Ганновере, где его обвиняли в побуждении других к получению запрещенных веществ. После его ареста в аэропорту Ганновера власти планируют доставить его в суд в Ганновере.

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