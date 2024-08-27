- Задержание Дурова в Париже вызвало дискуссию о регулировании Telegram

Павел Дуров, почитаемый своими последователями как создатель сервиса обмена сообщениями и коммуникационной сети Telegram, воспринимается как почти святая фигура. 39-летний Дуров, живущий в Дубае и выступающий за непримиримую свободу интернета на редких публичных выступлениях и интервью, был задержан в Париже в рамках специальной операции, вызвав международный резонанс и развернув дискуссии о Telegram.

Конroversialная социальная платформа, также используемая преступниками, сейчас насчитывает почти миллиард пользователей и установлена на сотни миллионов мобильных телефонов, расширяя свое влияние. Многие видят во французских судебных процессах против Дурова политическую мотивацию.

Президент Франции Эммануэль Макрон отрицает, что преследование российского миллиардера является политически мотивированным. Дуров имеет гражданства России, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов. Он давно находится под наблюдением спецслужб tanto в Западе, как и в России. Однако многие воспринимают его задержание из-за возможной причастности Telegram к организованной преступности как нападение на фундаментальные свободы.

Telegram используется как свободная платформа в диктатурах. Во Франции есть подозрения, что Дуров сознательно участвовал в наркоторговле, отмывании денег, мошенничестве и различных преступлениях, связанных с детской порнографией, не вмешиваясь в Telegram и не предоставляя достаточного сотрудничества с властями. Его неудовлетворительное сотрудничество с уполномоченными мерами надзора также критикуется.

Многие считают это слабым предлогом для целенаправленного преследования Telegram в целом. В частности, оппозиционные фигуры, использующие Telegram в диктатурах как последний свободный способ общения, шокированы.

Российский оппозиционный деятель Илья Яшин, недавно освобожденный в результате обмена заключенными, критикует обвинения против Дурова из своего немецкого изгнания. Он не считает Дурова преступником и не верит, что тот обязан сотрудничать с французскими властями. "Человек имеет право отказаться от сотрудничества со спецслужбами, если сам не нарушает закон", - говорит он. Яшин призвал Францию освободить Дурова под залог до суда.

Telegram сыграл значительную роль в организации массовых протестов в Белоруссии в 2020 году против диктатора Александра Лукашенко. Дуров сделал возможным отправку сообщений на Telegram даже при сильно ограниченных мобильных сетях – там, где другие сети потерпели неудачу.

Эдвард Сноуден, разыскиваемый США и проживающий в России, выразил шок. Арест Дурова – это нападение на фундаментальные права человека на свободу слова и собраний. "Я удивлен и глубоко опечален тем, что Макрон прибег к захвату заложников, чтобы получить доступ к частной коммуникации", - написал он в социальной сети X. Это вредно tanto для Франции, как и для мира.

Telegram давно критикуется как секретная платформа, позволяющая преступникам, в том числе террористам, наркодилерам и военным, более свободно организовываться, чем на других социальных сетях. Дуров покинул Россию несколько лет назад, отказавшись сотрудничать с властями своей страны. Он сообщал в интервью о предложениях со стороны спецслужб, например, в США, и однажды жаловался, что не чувствует себя свободным на Западе.

Вместо того чтобы поселиться в Германии после своего отъезда из России, Дубай стал его новым домом, где он превратил Telegram в глобальную силу с относительно небольшой командой. Telegram утверждает, что владелец платформы не может нести ответственность за ее неправильное использование третьими лицами. Дуров ничего не скрывает, Telegram соблюдает законы ЕС и модерирует сеть в соответствии со стандартными отраслевыми нормами, заявила компания.

Поддержники Дурова видят в нем независимого, самостоятельного и неординарного IT-менеджера, который недавно признался, что является биологическим отцом более 100 детей через донорство спермы, как ключевую фигуру в мире социальных сетей, наравне с американским Марком Цукербергом, контролирующим Meta, включая Facebook, Instagram и WhatsApp. Дуров прославился как основатель VK, подобного Facebook, который он продал под давлением сил, связанных с Кремлем, и покинул страну.

То, что свободный западный мир теперь может привести к падению Дурова, вызывает удивление и удовлетворение в его родной России, которая часто критиковалась за подавление, в том числе в отношении СМИ. Мария Захарова, spokeswoman Министерства иностранных дел России, годами высмеивала организации по правам человека за предупреждения Москве не блокировать Telegram.

И противники, и сторонники Кремля призывают освободить Дурова. Российские военные блогеры, интенсивно использующие Telegram для информационной войны во время российского вторжения на Украину, также удивлены тем, что Франция приняла меры. Силы, связанные с Кремлем, подозревают, что Запад пытается устранить высококвалифицированного русского как конкурента для западных сервисов обмена сообщениями.

Замечательно, что сторонники и противники Кремля единодушно поддерживают свободу Дурова, хотя и по разным причинам. В то время как большинство разобщенной либеральной российской оппозиции не видит доказательств возможных связей Дурова с Кремлем и считает Telegram свободной платформой, есть и другие голоса.

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, один из самых резких критиков лидера Кремля Владимира Путина, подозревает, что аппарат власти связался с Дуровым. После неудачных попыток заблокировать Telegram государство, которое Каспаров называет "фашистским агрессором", теперь использует сеть более интенсивно, чем когда-либо. Кремль недавно опроверг слухи о недавней встрече Путина и Дурова в Азербайджане.

Несмотря на разные мнения, действия Франции против основателя Telegram уже имели один конкретный результат. Технологический портал TechCrunch сообщил о растущем числе пользователей Telegram после задержания Дурова. Не только во Франции, но и в других частях мира люди массово загружают приложение Telegram.

Несмотря на международный резонанс и дискуссии, французские судебные процессы против Дурова остаются предметом спора. Поддержники задержанного основателя Telegram считают, что его неудовлетворительное сотрудничество с уполномоченными мерами надзора используется как слабый предлог для целенаправленного преследования Telegram в целом, особенно в диктатурах, где он служит последним свободным средством общения.

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