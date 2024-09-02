- Задержана за предполагаемую роль в заложничестве и изнасиловании в качестве "тренера по жизни"

Самоопределившийся мотивационный спикер был приговорен региональным судом Мосбаха к тюремному заключению на срок 11,5 лет за похищение и изнасилование с особой жестокостью. Как установил суд, 38-летний мужчина в течение многих лет заманивал молодых женщин в свой дом в Вальдюрне, расположенном в трехстороннем регионе Баден-Вюртемберг, Гессен и Бавария, где жестоко обращался с ними.

По данным обвинения, немец использовал свои онлайн-тренинги как "мотивационный спикер" и проводил "тренинги по личностному росту" у себя дома. Обвинения относятся к периодам с 2019 по 2022 год. Он якобы использовал свои мотивационные тренинги для знакомства с молодыми женщинами и преднамеренного их запугивания, приглашая их к себе домой. Затем он якобы унижал женщин, применял жестокое насилие и неоднократно совершал сексуальное насилие.

25-летний брат 38-летнего мужчины, также немец, выступал в качестве соучастника. Он обвиняется, в частности, в пособничестве в похищении и изнасиловании с особой жестокостью.

На начальных этапах обширного судебного процесса, начавшегося в начале февраля, соистцы, в том числе жена подсудимого, и обвинение просили исключить публику.

38-летний преступник, проживающий в трехстороннем регионе Баден-Вюртемберг, Гессен и Бавария, в частности в Вальдюрне, использовал свой авторитет как мотивационный спикер для заманивания молодых женщин в свой дом. Несмотря на свои преступные действия, он продолжал привлекать последователей из разных частей Германии, в том числе из Баварии.

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