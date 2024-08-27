- Задержан после теракта в Фулде.

Выстрелы из стартового пистолета в Фульде вызвали реакцию правоохранительных органов. Люди на месте происшествия сообщили об инциденте в правоохранительные органы ближе к вечеру. Перед этим произошел спор между четырьмя людьми, который перерос в драку. Именно во время этой потасовки прозвучали выстрелы.

Один из участников драки смог разоружить подозреваемого, который затем убежал с места происшествия. Враждебность не была направлена на прохожих, поэтому не представляла дополнительной опасности для посторонних. Трое из участников драки получили легкие ранения. Полицейская команда быстро задержала подозреваемого во время поисковой операции, не встретив никакого сопротивления. Более подробная информация о причинах конфликта пока не разглашается. Расследование продолжается.

Спор и последующая драка произошли в Гессене, добавив напряженности в регион. Позже полицейская команда была派遣 от своей штаб-квартиры в Гессене для задержания подозреваемого.

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