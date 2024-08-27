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Федеральные земли ГерманииНовостиГессен

Задержан после теракта в Фулде.

В столкновении в Фульде расстрелян финт-ган, преступник кратковременно скрывается, но вскоре схвачен

 and  Katherine Bradley
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Спор в Фульде привел к спуску курка в стартовом пистолете, результате чего подозреваемый был...
Спор в Фульде привел к спуску курка в стартовом пистолете, результате чего подозреваемый был пойман.

- Задержан после теракта в Фулде.

Выстрелы из стартового пистолета в Фульде вызвали реакцию правоохранительных органов. Люди на месте происшествия сообщили об инциденте в правоохранительные органы ближе к вечеру. Перед этим произошел спор между четырьмя людьми, который перерос в драку. Именно во время этой потасовки прозвучали выстрелы.

Один из участников драки смог разоружить подозреваемого, который затем убежал с места происшествия. Враждебность не была направлена на прохожих, поэтому не представляла дополнительной опасности для посторонних. Трое из участников драки получили легкие ранения. Полицейская команда быстро задержала подозреваемого во время поисковой операции, не встретив никакого сопротивления. Более подробная информация о причинах конфликта пока не разглашается. Расследование продолжается.

Спор и последующая драка произошли в Гессене, добавив напряженности в регион. Позже полицейская команда была派遣 от своей штаб-квартиры в Гессене для задержания подозреваемого.

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