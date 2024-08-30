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Федеральные земли ГерманииНовостиНемецкое пресс-агентство

Задания и ответы: Илька Бессин отвечает на вопросы

Когда Синди, жительница Марцана, выражает свои мысли, она делает это на родном берлинском диалекте без обиняков. Илка Бессин открыта для общения – даже с представителями СМИ.

 and  Vladimir Milov
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Инка Бессин рада отвечать на вопросы, даже в своем недавнем подкасте.
Инка Бессин рада отвечать на вопросы, даже в своем недавнем подкасте.

- Задания и ответы: Илька Бессин отвечает на вопросы

Комик-stand-up Илка Бессин (52) находит удовольствие в беседах, заявляя: "Интервью - это часть работы. Вы в центре внимания, люди хотят узнать о вас больше". Бессин поделилась этим с Немецким пресс-агентством.

Она признает трудности журналистов, упомянув встречи с раздражающими людьми, которые не хотят отвечать на вопросы. Тем не менее, она наслаждается беседами. "Особенно, я получаю удовольствие, когда меня спрашивают о том, чего я раньше не слышала".

Она не может вспомнить ответ, который бы later пожалела, но были моменты, когда она была удивлена вопросами. Например, "Когда меня называют Илкой Бессин и спрашивают, общаюсь ли я с Цинди из Марцана и разговариваю ли я с ней. Если меня спрашивают об этом, я думаю, ' peut-être il est temps pour moi de rentrer chez moi alors'".

Подкаст с "heute-show" Репортер

Комик из Бранденбурга, который этим осенью отправляется в тур с персонажем Цинди из Марцана, дебютировала свой первый подкаст - в сотрудничестве с репортером "heute шоу" Лутцем ван дер Хорстом. В "Никто не спрашивает нас", они каждую пятницу отвечают на вопросы, которые ранее задавались другим знаменитостям.

Немецкое пресс-агентство сообщило о дебюте Илки Бессин первого подкаста, "Никто не спрашивает нас", в сотрудничестве с репортером "heute шоу" Лутцем ван дер Хорстом. Несмотря на некоторые неожиданные вопросы во время интервью, Илка Бессин продолжает находить радость в беседах, даже когда говорит о своих встречах со знаменитостями, такими как Цинди из Марцана.

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