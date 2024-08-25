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Федеральные земли ГерманииНовостиБавария

"Зачарованная нога Севчика" дебютирует в Нюрнберге

Мирославу Клозе доволен ничьей в Дармштадте, но он призывает команду демонстрировать лучшую игру в мужском футболе 2. Бундеслиги. Замена забивает изумительный гол в матче, закончившемся вничью 1-1.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 2 минут

- "Зачарованная нога Севчика" дебютирует в Нюрнберге

В течение первых 30 минут Клозе признал, что мы смогли заработать очко благодаря удаче. Мы тщательно проанализируем матч. "Гентльмены" Нюрнберга оказались в положении 0-1, благодаря голу шведского новичка Лидберга на 23-й минуте, при 17 810 восторженных зрителях на стадионе "Болленфальтор", который был полностью распродан. Но Клозе сделал стратегический ход, выпустив Севечика, который сравнял счет великолепным ударом левой ноги в угол, зафиксировав свой третий касание в матче (62-я минута).

"Удовлетворен ничьей"

Клозе поделился своими мыслями о выступлении команды, сказав, что это не та игра, которую они представляли себе. Им нужно было больше "джентльменского футбола" во Второй Бундеслиге. Во втором тайме были улучшения. Клозе сказал, что, пока мяч находится на земле, они могут показать свои навыки.

Команда Клозе столкнулась с множеством трудностей от решительных и боевых игроков Дармштадта. Точный пас Лакенмахера привел к заслуженному преимуществу Лидберга. Команда Клозе смогла вырвать очко, учитывая ход игры, как сказал капитан Кнохе, несмотря на его плохую игру при защите ворот Дармштадта.

Дебютант и бывший игрок Дармштадта, Юстван, сыграл значительную роль в установке гола. Несмотря на неудачные попытки Кастрова дважды до перерыва против вратаря СВД Шухена, новый подписание успешно смог сохранить надежду еще одним шансом. Юствана, бывшего игрока Хоффенхайма, который провел вторую половину прошлого сезона в аренде в Дармштадте, похвалили за достойный дебют и призвали к терпению. Команда, состоящая из новых членов и нового тренера, еще не нашла свой ритм.

Во втором тайме команда, вылетевшая из Бундеслиги из Гессена, продолжала давить на команду Нюрнберга, но к всеобщему удивлению, ход матча привел к ничьей. 22-летний Севечик уже впечатлил своей игрой в кубковом матче Нюрнберга в Саарбрюкене. Вратарь Райхерт спас свою команду от поражения, сделав великолепный сейв против удара Магличи в конце матча.

Клозе, признавая трудности Баварии в матче, похвалил игру Севечика, сказав, что ему интересно посмотреть, как команда из Баварии, в частности Севечик, сыграет в следующих матчах. Удача команды изменилась во втором тайме, когда Севечик забил еще один гол на стадионе "Болленфальтор", известном своей страстной поддержкой баварской публикой.

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