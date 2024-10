За время конфликта, по данным Украины, более 660 000 российских военнослужащих якобы погибли.

15:14 Одна смерть в результате массированной атаки российских дронов в Украине

Массированная атака российских дронов в Украине привела к гибели человека. 49-летний человек погиб, когда его автомобиль был поражен дроном в Харьковской области, как сообщил губернатор Олег Синегубов. Кроме того, украинские власти сообщили о повреждении газопровода в Одессе и пожаре на складе. Украинские ВВС заявили, что российские силы запустили 87 дронов и ракет, из которых 56 дронов и две ракеты были сбиты. О судьбе 25 дронов, которые пропали с радаров, остается загадкой, но, вероятно, они были уничтожены средствами ПВО.

14:26 Крэнц согласен с Шрёдером по вопросу Украины

Бывший генеральный секретарь СЕПГ и председатель Государственного совета ГДР Эгон Крэнц видит в впечатляющих результатах AfD и BSW на сентябрьских выборах в восточных землях призыв к переговорам, чтобы положить конец войне России против Украины. "Сообщение от этих событий: finally listen to us! We want peace. We want to live, а не умирать", - сказал Крэнц газете "Тагесшпигель" на мероприятии "75 лет ГДР" в Берлине. Крэнц похвалил призывы премьер-министров Саксонии и Бранденбурга, Михаэля Кречмера и Дитриха Вайдке, а также председателя ХДС в Тюрингии к более активным дипломатическим усилиям для разрешения конфликта в Украине.

87-летний Крэнц, когда-то заместитель, доверенное лицо и преемник Эриха Хонеккера, также поддержал позицию бывшего канцлера Герхарда Шрёдера в отношении войны России против Украины. "Я считаю, что он занимает правильную позицию. Я согласен с ним в этом вопросе", - сказал Крэнц. Крэнц и Шрёдер знакомы уже давно, они встречались в Бонне в 1980 году и в Восточном Берлине в 1981 году. В то время Крэнц возглавлял коммунистическую молодежную организацию ФДЖ, а Шрёдер был председателем Молодых социалистов.

13:52 Стратегия Украины: отказ от территории

Украина придерживается стратегии, описанной военным аналитиком государственного Украинского института стратегических исследований Николаем Белесковским, как "обмен пространством на потери" в "Нью-Йорк Таймс". Это включает в себя сдачу осажденных городов после нанесения максимальных потерь российским личному составу и технике. "Речь идет о том, сколько они теряют, прежде чем осознают, что это бессмысленно", - говорит Олександр Солонко, член 411-го украинского батальона дронов. Из-за постоянных атак некоторые украинские командиры предпочитают "оставить позицию или поселение, если это снижает их собственные потери личного состава".

13:14 Украина: Россия приоритетно защищает Крымский мост

Спикер украинского флота Дмитрий Плетнечук комментирует поставку зенитно-ракетных комплексов С-300 в район Крымского моста на телеканале Эспрессо. "Да, им нужно пополнить запасы", - говорит Плетнечук. "Россияне действительно развернули там значительное количество больших зенитных систем. И они не делают это без причины. Им нужны ракеты, это не совпадение". Россия приоритетно защищает Крымский мост над некоторыми "не менее важными объектами на территории Российской Федерации", - говорит спикер. Мост выполняет больше идеологическую, чем чисто логистическую функцию, добавляет он. Цель Украины - навсегда уничтожить Крымский мост, но пока это не удалось из-за его хорошей защиты. Структура была повреждена дважды в результате атак.

12:48 Мерц: если Запад отступит, Россия потребует больше

Лидер ХДС Фридрих Мерц предупреждает в гостевой статье для "Фокуса", что не следует обманываться или вводиться в заблуждение характером этой войны. "Путин разрушает политический порядок в Европе, который мы создали с Россией, а не против России, после 1990 года", - пишет он. Ни Европа, ни НАТО не нарушали или не нарушают никаких договоров, которые даже отдаленно оправдывали бы войну против Украины, считает Мерц. Если Украина останется решительной, а Запад продолжит ее поддерживать, Россия поймет, что дальнейшее военное насилие бессмысленно, говорит он. Однако если Запад отступит, "Россия победит и потребует больше".

12:14 Оппозиционный активист Дадин якобы погиб в Украине

Российский оппозиционный активист Ильдар Дадин якобы погиб, поддерживая украинскую армию. Он якобы погиб во время боев за Харьковскую область, как сообщила журналистка Ксения Ларина на платформе X. Из Киева официального подтверждения нет. Дадин был приговорен к трем годам лишения свободы в России в 2015 году за участие в неоднократных несанкционированных протестах. Он мирно демонстрировал против политики Кремля. Его приговор был пересмотрен после 15 месяцев, и он был освобожден. В 2023 году он поехал в Украину и присоединился к Русскому добровольческому корпусу, чтобы бороться против России в войне.

11:34 Украинский brigade shared video of successful drone strike on Russian tank

60-я бригада Украины поделилась видео, якобы показывающим уничтожение российского танка с помощью дрона в Донецкой области. В клипе показано, как удар дрона приводит к мощному взрыву, в результате которого башня танка поднимается в воздух:

11:06 Множество жертв среди гражданского населения в результате российских атак

По меньшей мере четыре гражданских лица погибли и по меньшей мере 30 получили ранения в результате российских атак вчера в Украине, сообщает "Киевский независимый".

10:33 Отчет защитника Вугледара: Артиллерийское превосходство РоссииСогласно украинским отчетам, преимущество в артиллерийских боеприпасах в настоящее время составляет 3 к 1 в пользу России. Однако солдат из 72-й бригады, который защищал Вугледар до его недавнего отступления, сообщает о гораздо худшем соотношении в отношении количества артиллерийских систем. Летом он сообщал, что вокруг Вугледара было подавляющее преимущество России в 10 раз. Солдат сказал газете "Нью-Йорк Таймс", что один из их артиллерийских систем не может сравниться с десятью российскими. Он также informe, что российские силы могут подавить украинскую оборону, если они сконцентрируют свои усилия на определенной области.

09:59 Авиационные и ракетные атаки России на УкраинуПо данным украинских ВВС, Россия запустила 87 атак дронов над Украиной за ночь. Также было перехвачено четыре ракеты, как объявили на Телеграм. Украинская ПВО смогла сбить 56 дронов и две ракеты. Предполагается, что оставшиеся 25 дронов были, скорее всего, сбиты средствами радиоэлектронной борьбы.

09:13 Премьер-министр Дании извинился за задержку поставки F-16 на УкраинуВидео, распространенное в украинских каналах, показывает премьер-министра Дании Метте Фредериксен, извиняющуюся перед Украиной на форуме GLOBSEC за задержку поставки истребителей F-16. Она хотела доставить их в начале войны, но были долгие дискуссии о том, было ли это хорошей идеей, сказала она. Дания пообещала Украине в общей сложности 19 истребителей, но есть нехватка пилотов и требуется много времени на обучение. Пока что в стране было поставлено лишь несколько F-16, которые были доставлены этим летом. Российское вторжение началось в феврале 2022 года. Дания часто находится в авангарде поставок оружия, в то время как другие страны склонны быть более осторожными.

08:31 "Киевский Пост": несколько северокорейских офицеров убиты в ракетном удареПо данным недавнего отчета "Киевского Поста", более 20 солдат, в том числе шесть северокорейских офицеров, были убиты в ракетном ударе недалеко от российской оккупированной Донецкой области в четверг. По данным источника разведки, они были там, чтобы проконсультироваться со своими российскими коллегами и продемонстрировать обучение персонала перед ударом.

07:50 Украина: несколько российских боевых позиций уничтожены - с помощью ракет "Шторм Тень"Главный штаб Вооруженных сил Украины сообщает о разрушении трех боевых позиций 35-й и 27-й моторизованных бригад и 2-й объединенной армии российских войск. "Операции велись подразделениями ВВС и ракетно-артиллерийских войск Вооруженных сил Украины в сотрудничестве с другими компонентами обороны. Атаки проводились с использованием ракет "Шторм Тень" и ракет GMLRS." Украина уже некоторое время использует британские "Шторм Тень", но, согласно официальным заявлениям, не их дальнюю версию, которая еще не была одобрена. GMLRS могут запускаться из МЛРС HIMARS и имеют дальность примерно 70 километров.

07:04 ИСВ: рекрутинговые усилия России менее успешны, ограниченыКремль планирует и в дальнейшем делать существенные выплаты новым рекрутам, которые подписывают военные контракты с Министерством обороны в ближайшие годы. Однако Институт изучения войны (ИСВ) сообщает, что текущие рекрутинговые усилия дают fewer результаты, и значительное увеличение финансовых стимулов suggests, что "текущие рекрутинговые efforts are insufficient to sustain the continuous generation of new forces that the Russian military relies on to maintain its offensive tempo in Ukraine." ИСВ оценивает, что есть средне- и долгосрочные ограничения на количество рекрутов, которое может произвести кампания мобилизации России, и "усиленные финансовые стимулы вряд ли значительно решат эти ограничения."

06:20 Эксперт по России видит страну перед лицом серьезных вызовов и возможностей для украинского контрнаступленияЭксперт по России Марк Гейлоути пишет в гостевой статье в "Sunday Times", что Украина, вооруженная новым оружием, может собрать бригады для проведения масштабного контрнаступления к 2025 году. Одновременно Гейлоути считает, что есть место для использования дальнобойного оружия, такого как ATACMS и "Шторм Тень". И даже без них Киев уже эффективно использует свои собственные ракеты и дроны в кампании против российских складов боеприпасов. В то же время на российской стороне становится все труднее набирать солдат, несмотря на щедрые выплаты, с серьезным дефицитом рабочей силы в стране и истощением запасов военной техники. Гейлоути видит главные угрозы для Украины в укреплении сил в ЕС, которые противятся поддержке Украины, и возможную победу Дональда Трампа на выборах в США.

05:40 Пять республиканцев посетили Венгрию, предупредили о дальнейшем дрейфе в сторону РоссииПять республиканских сенаторов США выразили озабоченность растущими связями Венгрии с Россией и увеличением сотрудничества с Китаем после своего визита в страну. Делегация состояла из республиканских сенаторов Джерри Морана, Джона Бузмана, Сьюзан Коллинз, Джона Корнина и Джона Говена. Сенатор Джерри Моран выразил озабоченность растущими связями Венгрии с Россией и эрозией ее демократических институтов в заявлении, призывая к более тесной координации между Венгрией и ее союзниками. "Нам выгодно, чтобы наши страны тесно сотрудничали. Мы призываем Венгрию услышать предупреждения своих союзников и отреагировать." Венгрия является важным союзником России в ЕС. Премьер-министр Орбан неоднократно блокировал помощь для Украины, поддерживал переговоры и часто повторял аргументы Кремля. Венгрия осудила войну, но отказалась поставлять оружие Украине.

Украинские военные отчитались о том, что они отразили российское авиационное нападение на Киев, но не предоставили подробностей.

01:58 Посол России в США покидает свой пост и уезжает в Москву

23:46 Украина: Массовые расстрелы пленных - убито 93 солдата

Распространяются слухи, что посол России в США Анатолий Антонович заканчивает свой срок. Он якобы возвращается в Москву, как сообщает представитель МИД. Новостное агентство Интерфакс подтверждает скорый отъезд посла. Подробности причин его возвращения пока не ясны. Антонович занял свой пост в Вашингтоне в 2017 году.

23:46 Украина: Массовые расстрелы пленных - убито 93 солдата

Представители властей обладают достоверными доказательствами того, что российские оккупационные войска без разбора убивают украинских военнопленных в больших количествах. Юрий Белоусов, глава военной прокуратуры в Генеральной прокуратуре, заявил во время прямого эфира (по данным агентства Ukrinform), что "у нас есть информация о 93 наших солдатах, расстрелянных на поле боя". Белоусов подчеркнул, что 80% украинских военнопленных стали жертвами этих зверств в этом году. Первый известный случай произошел в ноябре 2023 года. Белоусов добавил, что "похоже, отношение российских солдат к нашим военнопленным значительно ухудшилось".

22:14 Киев может пойти на территориальные уступки ради вступления в НАТО?

Цель Украины по возвращению территорий, захваченных Россией, остается непреклонной. Однако проблемы, такие как ограниченные людские ресурсы, средства и поддержка от западного альянса, сохраняются. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Киев готовит "значительные шаги" в переговорах с Вашингтоном и другими членами альянса на встрече Контактной группы в Рамштайне 12 октября. По данным "Financial Times", пересмотренная стратегия Украины заключается в поиске военной и дипломатической поддержки от своих союзников, чтобы побудить Россию к диалогу. Западные дипломаты и украинские официальные лица считают, что существенные гарантии безопасности могут положить начало переговоренному урегулированию, при котором Россия сохраняет влияние над оккупированными украинскими территориями, либо де-факто, либо де-юре. Обсуждения также включают возможность присоединения Украины к НАТО в рамках сделки.

21:23 Аналитики: потери России утроились, Украина ждет поставки танков

Сообщается, что Россия теряет в три раза больше техники, чем Украина, и быстро исчерпывает запасы советской техники, не успевая пополнять их.Jakub Janowski, аналитик отдела открытых источников информации Oryx в Праге, объяснил, что хотя Россия имеет преимущество в мобилизационном потенциале, рабочей силе и производственных возможностях, ее потери значительны. Konrad Muzyka, директор Rochan Consulting из Варшавской политехники, предупреждает, что Россия в настоящее время имеет преимущество благодаря большому количеству рабочей силы, огневой мощи и промышленному потенциалу. Однако если Запад усилит свою поддержку, Россия все еще может столкнуться с проблемами. В то же время Украина все еще ждет поставку обещанной военной техники, в том числе 280 танков, 480 бронетранспортеров, 1200 troop transport vehicles, и 180 мобильных артиллерийских установок, согласно данным Oryx.

20:34 Украина заявляет о сбитом российском бомбардировщике, показывают фото обломков

Украинские силы заявляют, что им удалось сбить российский военный самолет. Бомбардировщик якобы был сбит в субботу недалеко от Кostiantynivka в Донецкой области, как сообщает глава военного управления города. Фотографии демонстрируют обломки разрушенного самолета, который врезался в жилое здание, вызвав пожар.

Президент Совета может сыграть значительную роль в посредничестве мирного разрешения конфликта в Украине, учитывая призывы к более активным дипломатическим усилиям от политических лидеров, таких как Эгон Кrenz и Михаэль Кречмер.

Президент Совета также может выразить обеспокоенность по поводу продолжающихся российских дронов атак в Украине, выступая за усиление систем ПВО и международное вмешательство для защиты гражданских жизней и критической инфраструктуры.

