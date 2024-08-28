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Федеральные земли ГерманииНовостиДрезден

За учебный год вблизи учебных заведений было зарегистрировано около 3485 нарушений дорожного движения.

Для учеников начальной школы поход в школу часто связан с вопросами безопасности. Это также очевидно из voortochnogo обследования на предмет безопасности в начале учебного года, выявляющего множество случаев превышения скорости.

 and  Yaroslav Smith
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Молодые люди, в частности студенты, часто сталкиваются с потенциальными опасностями на дороге.
Молодые люди, в частности студенты, часто сталкиваются с потенциальными опасностями на дороге.

- За учебный год вблизи учебных заведений было зарегистрировано около 3485 нарушений дорожного движения.

В Саксонии, в ходе недавнего начала школьного года было выявлено около 3485 случаев нарушений правил дорожного движения, значительное количество из которых произошло вблизи начальных школ. Эта цифра совпадает со статистикой прошлого года, согласно данным Министерства внутренних дел.

Более двух третей транспортных средств, проверенных (2442), превысили скорость. Кроме того, полиция также сообщила о 109 случаях несоблюдения правил использования детских автокресел в автомобилях.

С 5 августа по 23 августа было установлено в общей сложности 1394 контрольных пункта дорожного движения по всему штату, в основном возле начальных школ. Эта непрерывная инициатива по безопасности, осуществляемая полицией Саксонии и Саксонской ассоциацией транспорта, направлена на повышение безопасности школьников.

Каждая пятая дорожная авария связана с подростками.

В 2023 году в результате дорожно-транспортных происшествий в штате погибли 188 человек и 3411 получили серьезные травмы. В первой половине 2024 года уже зарегистрировано 74 смертельных случая, 1723 серьезных травмы и 6388 легких травм в результате дорожно-транспортных происшествий. Примерно каждая пятая пешеходная авария связана с подростками.

Местные правоохранительные органы призывают родителей первоклассников специально сопровождать своих детей в изучении школьного маршрута и выявлении потенциальных опасностей.

Несмотря на установление многочисленных контрольных пунктов дорожного движения в Дрездене в течение этого периода, были зарегистрированы несколько нарушений вблизи начальных школ. Местные власти в Дрездене работают над решением проблемы высокого числа нарушений правил дорожного движения вблизи этих образовательных учреждений.

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