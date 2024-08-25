Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПчелы

За последние пять лет в МВ увеличилось количество пчеловодов и пчелиных колоний.

Интерес к пчеловодству растет, и нацию поддерживает эта тенденция. Можно обеспечить финансирование, например, для приобретения нужного оборудования.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
За последние пять лет энтузиазм по отношению к пчеловодству в Мекленбурге-Передней Померании вырос...
За последние пять лет энтузиазм по отношению к пчеловодству в Мекленбурге-Передней Померании вырос на 25 процентов. Большинство из этих новых пчеловодов занимаются пчеловодством как хобби.

Пчеловоды в кризисе: Влияние факторов на популяции пчел во всем мире. - За последние пять лет в МВ увеличилось количество пчеловодов и пчелиных колоний.

Кажется, в Мекленбурге-Передней Померании есть оживление, так как все больше людей занимаются пчеловодством. В настоящее время в регионе насчитывается примерно 3300 пчеловодов, которые вместе ухаживают за более чем 30 500 пчелиными семьями. Это представляет собой увеличение на 25% числа пчеловодов и на 18% числа пчелиных семей по сравнению с пятью годами назад, как сообщает правительство земли в ответ на запрос независимого депутата ландтага Евы Марии Шнайдер-Гартнер.

Большинство этих пчеловодов - энтузиасты. Для поддержки пчеловодства ежегодно доступно около 176 000 евро финансовой помощи, которые можно использовать для приобретения необходимого пчеловодческого оборудования или для производства меда. Также предоставляются субсидии на пчелиные учебные сады и демонстрации, обучающие программы, тестирование меда и меры против опасного клеща варроа.

Согласно данным, эти средства в основном используются в последнее время. В 2023 году было выделено около 163 000 евро, из которых 103 000 евро были выделены на покупку оборудования. Примерно 30 000 евро было потрачено на лекарства от клеща. Клещ широко признан основной причиной гибели пчелиных ульев.

Рост пчеловодства в Мекленбурге-Передней Померании привел к увеличению спроса на пчеловодческое оборудование и лекарства от клеща. Многие энтузиасты-пчеловоды получают выгоду от ежегодной финансовой помощи в размере 176 000 евро, значительная часть которой выделена на борьбу с клещом варроа, известным как причина гибели пчелиных ульев.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Переоборудование квартир в краткосрочную аренду может оказать давление на местный рынок аренды...
Федеральные земли Германии

Законодательство о защите жилья в MV пропадает

Неудачная реализация с добрыми намерениями: Закону, введенному три года назад и запрещающему трансформацию квартир в краткосрочную аренду в Мекленбурге-Передней Померании, не было уделено внимания со стороны исполнительного органа.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Выражая благодарность поклонникам: Марко Ройс отмечает свой первый гол, надев форму Лос-Анджелес...
Федеральные земли Германии

Дебютный выступление, заявление о намерениях и приветственное сообщение болельщикам: Реус демонстрирует силу

Марко Ройс дебютировал за Лос-Анджелес Гэлакси, и какой это получился дебют! В течение тридцати минут после выхода на поле он забил гол, сделал голевую передачу и продемонстрировал любовь к своим новым зрителям из Лос-Анджелеса.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Увеличение числа учащихся, поступающих в текущий учебный семестр
Федеральные земли Германии

Увеличение числа учащихся, поступающих в текущий учебный семестр

Учебные заведения Берлина часто переполнены студентами. Предстоящую смену для следующего академического года обычно объявляет несколько дней до начала ответственный сенатор, Гюнтер-Вюunsch.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

Переоборудование квартир в краткосрочную аренду может оказать давление на местный рынок аренды...
Федеральные земли Германии

Законодательство о защите жилья в MV пропадает

Неудачная реализация с добрыми намерениями: Закону, введенному три года назад и запрещающему трансформацию квартир в краткосрочную аренду в Мекленбурге-Передней Померании, не было уделено внимания со стороны исполнительного органа.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Выражая благодарность поклонникам: Марко Ройс отмечает свой первый гол, надев форму Лос-Анджелес...
Федеральные земли Германии

Дебютный выступление, заявление о намерениях и приветственное сообщение болельщикам: Реус демонстрирует силу

Марко Ройс дебютировал за Лос-Анджелес Гэлакси, и какой это получился дебют! В течение тридцати минут после выхода на поле он забил гол, сделал голевую передачу и продемонстрировал любовь к своим новым зрителям из Лос-Анджелеса.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно