Пчеловоды в кризисе: Влияние факторов на популяции пчел во всем мире. - За последние пять лет в МВ увеличилось количество пчеловодов и пчелиных колоний.

Кажется, в Мекленбурге-Передней Померании есть оживление, так как все больше людей занимаются пчеловодством. В настоящее время в регионе насчитывается примерно 3300 пчеловодов, которые вместе ухаживают за более чем 30 500 пчелиными семьями. Это представляет собой увеличение на 25% числа пчеловодов и на 18% числа пчелиных семей по сравнению с пятью годами назад, как сообщает правительство земли в ответ на запрос независимого депутата ландтага Евы Марии Шнайдер-Гартнер.

Большинство этих пчеловодов - энтузиасты. Для поддержки пчеловодства ежегодно доступно около 176 000 евро финансовой помощи, которые можно использовать для приобретения необходимого пчеловодческого оборудования или для производства меда. Также предоставляются субсидии на пчелиные учебные сады и демонстрации, обучающие программы, тестирование меда и меры против опасного клеща варроа.

Согласно данным, эти средства в основном используются в последнее время. В 2023 году было выделено около 163 000 евро, из которых 103 000 евро были выделены на покупку оборудования. Примерно 30 000 евро было потрачено на лекарства от клеща. Клещ широко признан основной причиной гибели пчелиных ульев.

Рост пчеловодства в Мекленбурге-Передней Померании привел к увеличению спроса на пчеловодческое оборудование и лекарства от клеща. Многие энтузиасты-пчеловоды получают выгоду от ежегодной финансовой помощи в размере 176 000 евро, значительная часть которой выделена на борьбу с клещом варроа, известным как причина гибели пчелиных ульев.

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