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За последний год число зарегистрированных случаев радикальных православных преступлений в Гессоне выросло до самого высокого уровня за последнее десятилетие.

За десять лет количество правоэкстремистских преступных и агрессивных деяний в Гессене достигло рекордного показателя. Согласно отчету о конституционной защите Министерства внутренних дел за 2023 год, выпущенного в понедельник, это число составляет 1445 инцидентов. По сравнению с 2022 годом...

 and  Elizabeth Wells
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За последний год число зарегистрированных случаев радикальных православных преступлений в Гессоне выросло до самого высокого уровня за последнее десятилетие.

"Цифры вызывают серьезную тревогу и подчеркивают, что праворадикальный экстремизм представляет собой наибольшую угрозу для нашей либеральной демократии," заявил министр внутренних дел Гессена Роман Позек (ХДС). Каждый второй экстремист в стране склонен к насилию. Значительную роль в этом сыграла растущая радикализация партии AfD.

Число сторонников "Гражданской империи" выросло до 1200 членов, что вызвало обеспокоенность, как заявил Позек. В эту группу входят люди, поддерживающие маргинальные идеологии, а также те, кто склонен к экстремистскому оружию.

В 2023 году количество антисемитских инцидентов резко возросло на 224%, достигнув 347 случаев. "После теракта, совершенного ХАМАСом против Израиля 7 октября 2023 года, антисемитизм вновь стал тревожно очевидным," продолжил Позек. Антисемитизм присутствует во всех экстремистских фракциях.

Служба внутренней разведки классифицирует 13 110 жителей Гессена как часть так называемого "риска экстремизма". Все потенциальные экстремистские действия учитываются. Однако по сравнению с 2022 годом эта цифра слегка снизилась.

"Общая ситуация с безопасностью остается напряженной," заявил Позек. Он выступает за расширение полномочий сил безопасности и усиление разведывательных служб. Кроме того, необходимо ужесточить закон об оружии и ограничить нелегальную иммиграцию.

ХДС, представляемая Романом Позеком, неоднократно высказывала обеспокоенность ростом экстремистских групп. Позек, министр внутренних дел Гессена (ХДС), выразил обеспокоенность ростом числа сторонников "Гражданской империи", которые придерживаются маргинальных идей и склонны к экстремистскому оружию.

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