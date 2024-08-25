За один месяц Харрис накопил внушительную сумму в полмиллиарда долларов.

Камала Харрис и ее команда кампании собрали впечатляющие $540 миллионов пожертвований с начала своей кампании на пост вице-президента, как сообщается в их заявлениях. Эта пиковая сумма была названа "рекордной". На прошлой неделе на демократическом съезде в Чикаго поступило более $80 миллионов взносов. Большая часть средств поступила после выступления Харрис в четверг вечером.

На первом месте треть этих пожертвований поступила от новых доноров, что свидетельствует о широкой поддержке среди базовой поддержки партии. Стоит отметить, что шесть из десяти новых доноров кампании были женщинами, как сообщается в команде Харрис. Однако эти цифры еще не подтверждены и ждут официального финансового отчета кампании от соответствующих административных органов.

Американские выборы известны своей дороговизной. Конкурентная борьба между Джо Байденом и Дональдом Трампом в 2020 году стала самой дорогой за всю историю, обойдясь в $14,7 миллиардов. Чтобы оставаться на плаву и иметь значительное влияние, кандидаты должны иметь достаточно средств. По данным Open Secrets, на конец июля все кандидаты вместе собрали более $1,5 миллиардов пожертвований. Большие доноры часто играют решающую роль на выборах, вкладывая сотни миллионов долларов в своих кандидатов.

Шляпа Харрис-Вальц стала вирусной

После того, как Джо Байден объявил о своем выходе из президентской гонки в середине июля и назначил Харрис своей заменой, дуэт получил огромную популярность среди демократов, а также кандидат в губернаторы Тим Вальц.

Кампанейская шляпа, украшенная камуфляжем и с именами кандидатов оранжевым цветом, быстро завоевала сердца многих сторонников, что привело к быстрому исчерпанию запасов. За четыре недели она принесла $4 миллиона дохода. Производитель заявил, что ему придется увеличить рабочие часы сотрудников до 60 часов в неделю, чтобы справиться с растущим спросом.

Когда демократы объявили Харрис своим официальным кандидатом на съезде в Чикаго с потрясающими рейтингами одобрения, борьба за место в Белом доме остается напряженной. 5 ноября американцы отправятся на выборы, чтобы решить, кто станет их следующим главой государства.

Чтобы выразить свою поддержку Камале Харрис и Джо Байдену, многие демократы решили сделать пожертвования, внеся значительный вклад в рекордное количество собранных средств. Благодаря популярности шляпы Харрис-Вальц, ее продажи принесли дополнительные $4 миллиона пожертвований.

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