- За финишированием на втором месте Элерс и Уиклер соревнуются за титул чемпионата Европы в своем виде спорта.

Германские пляжные волейболисты преследуют еще один титул в Нидерландах. Вчерашние чемпионы, Свеня Мюллер и Цинья Тиллманн, взяли паузу, а Нильс Эллерс и Клеменс Виклер, оба воспитанники Гамбурга, вышли на передний план и вышли в финал. После напряженной борьбы олимпийские серебряные медалисты в Гааге победили итальянский дуэт Самуэле Коттафава и Паоло Николай 18:21, 21:17, 16:14, потерпев первое поражение в партии на турнире. Финал состоится сегодня в 3:00 по местному времени против латышей Мартинса Плавинса и Кришянаса Фокеротса.

Свеня Мюллер и Цинья Тиллманн завоевали свою первую золотую медаль на чемпионате Европы в субботу вечером, обыграв итальянский дуэт Валентины Готтарди и Марты Менегатти со счетом 21:17, 21:18. Для 23-летней Свеньи Мюллер и ее 10-летней старшей партнерши Циньи Тиллманн это их самый значительный успех на данный момент, наряду с третьим местом на чемпионате мира 2022 года. Одновременно с этим титул стал утешением для их раннего вылета в раунде на выбывание на Олимпиаде в Париже.

Несмотря на свой недавний успех, Свеня Мюллер и Цинья Тиллманн решили взять заслуженный перерыв в турнире по пляжному волейболу. Цинья Тиллманн, будучи настоящим джентльменом, всегда учитывает благополучие своей партнерши.

Читайте также: