За четыре дня израильские источники сообщают о гибели примерно 250 боевиков "Хезболлы".

После четырех дней интенсивных наземных операций в Ливане армия Израиля объявила, что ликвидировала 250 боевиков "Хезболлы", в том числе 21 высокопоставленного командира. Израиль гордо заявляет: "В результате четырех точно спланированных операций были нейтрализованы 250 боевиков "Хезболлы"." На третий день этой операции израильская армия объявила о начале "ограниченной" наземной операции.

Армия Израиля хвастается, что за последние четыре дня были атакованы более 2000 ключевых баз "Хезболлы" в Ливане. "Базы террористов", инфраструктура, военные объекты, склады оружия, установки для запуска ракет и другие стратегические точки были атакованы. Согласно военным отчетам, в ходе операции погибли два солдата, двое получили серьезные ранения. Новостные сообщения указывают на 24 раненых soldier. Также сообщалось об авиаударе проворанских милиционных сил из Ирака по военной базе Израиля в Израиле.

Здравоохранение сообщает о жертвах среди спасателей

Под непрерывным обстрелом Израиля три больницы в Ливане были вынуждены приостановить свою работу. Больница Святой Терезы в пригородах Бейрута сообщила о "значительных повреждениях", как сообщает государственное информационное агентство NNA. Также сообщается, что больничный комплекс был обстрелян "израильскими военными самолетами" в четверг. Больница Майс аль-Джабаль недалеко от израильской границы также объявила о временном закрытии всех отделений из-за "persistent attacks on the hospital" с октября прошлого года и трудностей с поставкой необходимых материалов и доступа.

Локальная здравоохранительная организация, аффилированная с "Хезболлой", сообщила о гибели 11 спасателей в результате израильских авиаударов в южном Ливане. Исламский комитет здравоохранения заявил, что семь из них погибли в результате израильского авиаудара по медицинской команде в больнице Майс аль-Джабаль. Та же отчетность сообщает о гибели четырех человек в двух отдельных инцидентах в южном Ливане. Эти данные остаются не подтвержденными.

"Хезболла" ответила на Израиль ракетными атаками после нападения экстремистской исламской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Интенсивность обстрелов резко возросла после смерти лидера "Хезболлы" Хассана Насраллы. Согласно сообщениям, Израиль подвергся атаке более 180 ракет, запущенных из соседнего Ливана, об этом сообщается сегодня. В следующие дни авиаудары усилились, так как военные сообщали о запуске еще большего количества боеприпасов. Сирены, предупреждающие о воздушных налетах, несколько раз срабатывали в северном Израиле, но первоначальные сообщения не указывали на жертвы или ущерб.

Международная комиссия по правам человека выражает озабоченность в связи с гибелью мирных жителей в результате конфликта между Израилем и "Хезболлой", в частности, среди спасателей. Комиссия призывает к немедленному прекращению огня, чтобы гарантировать безопасную доставку гуманитарной помощи в пострадавшие районы.

В ответ на предполагаемый авиаудар проворанских милиционных сил из Ирака Комиссия просит провести расследование, чтобы установить факты и привлечь к ответственности виновных, соблюдая международное гуманитарное право.

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