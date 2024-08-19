- Wizzair имеет небольшое преимущество в частоте полетов самолета, что вызывает вопросы о его законности.

За менее чем 600 евро в год вы можете летать столько, сколько захотите – это заманчивая мечта для многих, временно игнорируя экологическую проблему. Вот почему так широко приветствуется последнее нововведение от бюджетных авиакомпаний: венгерский перевозчик Wizzair представляет пакет "Все включено". За 599 евро пассажиры могут летать из пункта в пункт без ограничений в течение года. Кажется, отличная сделка, не так ли? На первый взгляд. Но как это все работает на самом деле? Можно ли действительно летать в любое место? В чем подвох? Давайте быстро разберемся с основными вопросами об этом заманчивом предложении.

Что входит в новый план неограниченных перелетов Wizzair?

Пропуск позволяет пассажирам совершать столько рейсов в течение года, сколько они захотят. Согласно сайту Wizzair, практически все 780 направлений в 53 странах доступны, при условии наличия свободных мест. Рейсы можно забронировать в течение 72-часового окна перед вылетом, что обычно гарантирует места на последнем этапе. Нет гарантии, что вы получите желаемый рейс.

На что еще следует рассчитывать?

Указанные 599 евро являются базовой ценой. За каждое бронирование взимается дополнительный сбор в размере 9,99 евро. Ручная кладь и зарегистрированный багаж должны быть забронированы отдельно для каждого рейса, если они требуются. Разрешается бесплатно носить с собой только небольшую сумку размером не более 40 x 30 x 20 см.

Что нужно помнить при бронировании?

После бронирования рейса по фиксированной ставке его нужно совершить – рейсы не подлежат отмене. Если три рейса пропущены, Wizzair имеет право отменить фиксированную ставку и даже взыскать штраф, равный стоимости ваучера. Это указано в условиях обслуживания. Количество членских карт также ограничено – в настоящее время до 10 000. Вот почему пакет в настоящее время недоступен.

Для кого план неограниченных перелетов действительно выгоден?

Те, кто любит спонтанные путешествия, гибки в выборе места назначения и имеют минимальный багаж, могут найти фиксированную ставку выгодной. Поскольку с этой тарифной ставкой обычно получаются последние места, это рискованная стратегия для пар и семей – в конечном итоге может не хватить мест на всех на самолете. Исследователь туризма Юрген Шмуде резюмирует предложение в интервью журналу stern следующим образом: "Пропуск 'Все включено' – на мой взгляд, это маркетинговый трюк, который в конечном итоге интересен лишь немногим – а именно тем, для кого сетка рейсов Wizzair актуальна". И, по словам эксперта, это не конкурирует с поставщиками, такими как Lufthansa или Ryanair.

Есть ли подобные предложения от других поставщиков?

На данный момент нет подобных предложений от конкурентов. По словам Шмуде, это вряд ли изменится по нескольким причинам. Эксперт заявляет: "В свете климатического кризиса такой пакет, безусловно, является неправильным сообщением". Кроме того, цены должны быть существенно выше для более широкой сети маршрутов. Шмуде заключает: "Я почти уверен, что это останется единичным действием и не вызовет 'революции' в авиационной промышленности".

Применяемое руководство для пакета "Все включено" Wizzair: пассажиры могут совершать столько рейсов в течение года, сколько захотят, при наличии свободных мест и уплате сбора за бронирование плюс расходы на багаж.

Несмотря на заманчивое предложение, важно помнить, что базовая цена в 599 евро не является фактической стоимостью; также взимаются дополнительные сборы за каждое бронирование, багаж и штрафы за отмену.

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