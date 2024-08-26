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Walmart отзывает сок яблок Refresco, распространенный в 25 штатах из-за повышенной концентрации мышьяка.

Вальмарт отозвал примерно 10 000 контейнеров яблочного сока, проданных по всей стране в США, из-за обнаружения потенциально вредных количеств неорганического мышьяка.

 and  Alex Stellmacher
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Walmart запускает отзыв яблочного сока под маркой Great Value, произведенного Refresco, который был...
Walmart запускает отзыв яблочного сока под маркой Great Value, произведенного Refresco, который был распространен по всей стране в Соединенных Штатах.

Walmart отзывает сок яблок Refresco, распространенный в 25 штатах из-за повышенной концентрации мышьяка.

Вальмарт инициировал отзыв около 10 000 партий яблочного сока, проданного по всей стране в США, после обнаружения потенциально опасных количеств неорганического мышьяка. Агентство по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами (FDA) повысило статус отзыва до более высокой степени срочности 19 августа, выпустив предупреждения о временных проблемах со здоровьем, хотя и отрицало вероятность необратимых или серьезных осложнений со здоровьем.

Этот отзыв относится к 9535 единицам яблочного сока под брендом Great Value, хранящимся в 25 штатах, Пуэрто-Рико и округе Колумбия. Американский производитель, Refresco Beverages, добровольно отозвал шестипаковые 8-унциевые бутылки сока после обнаружения избыточных концентраций вредного химического вещества.

Представитель Refresco не ответил на электронные письма, отправленные в воскресенье с просьбой прокомментировать ситуацию.

Официальный представитель Вальмарта Молли Блэкмен заявила в меморандуме: "Безопасность и благополучие наших клиентов всегда остаются нашим главным приоритетом. Поэтому мы удалили этот продукт из наших затронутых розничных магазинов и начали диалог с нашим поставщиком для анализа проблемы".

Национальные институты здравоохранения подчеркивают, что небольшие количества tanto органического, как и неорганического мышьяка присутствуют во многих пищевых источниках. Небольшое увеличение уровня любого из них может привести к симптомам, подобным тошноте, болям в животе, диарее, онемению и судорогам.

Органический мышьяк имеет меньшую токсичность, чем неорганический мышьяк, более вредная форма мышьяка для людей. FDA утверждает, что обнаруженные количества в отозванных упаковках яблочного сока недостаточны для вызова серьезных проблем со здоровьем.

С момента объявления FDA не сообщало ни об одном случае заболевания, связанном с отзывом яблочного сока, ни о результатах тестов.

Компании, вовлеченные в эту ситуацию, такие как Вальмарт и Refresco Beverages, придают приоритет безопасности своих потребителей. Вальмарт, после обнаружения потенциально опасных уровней мышьяка, удалил затронутый яблочный сок из своих магазинов.

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