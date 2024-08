Новый взгляд на колледжный футбол в этом сезоне

Взволнованность, напряжение и грандиозные события: ожидания на этот сезон футбола колледжа

Перестановки в конференциях официально завершены, и новый состав выглядит кардинально по-другому. USC, UCLA, Oregon и Washington перешли в Большую десятку, а Colorado, Arizona State, Arizona и Utah присоединились к Большой двенадцати. Кроме того, SMU, Stanford и Калифорнийский университет в Беркли перешли в Атлантическую конференцию. Stanford и Boston College, их новый конференционный компаньон, находятся на расстоянии 3125 миль друг от друга.

Реалиignment привел к исчезновению одной из самых знаковых вражд в колледжном футболе – «Бэдлам». Оклахома Стейт больше не будет играть против Оклахомы после переезда последней в Юго-восточную конференцию (SEC).

Тем не менее, мы получили еще одну легендарную вражду, так как Техас теперь встречается с Техасом A&M в SEC. Эта игра состоится в субботу после Дня благодарения, что станет первой встречей этих двух команд за 13 лет. Несомненно, 102 000 болельщиков на стадионе «Кайл Филд» в Колледж-Стейшн будут в восторге от этого матча.

Прощание с эпохой

Впервые с 1995 года в тренерском составе колледжного футбола не будет Ника Сабана или Джима Харбауэра. Сабан ушел на пенсию и теперь работает на ESPN, а Харбауэр переключился на тренерскую работу в NFL.

Упадут ли Альберта и Мичиган? Их поклонники, несомненно, на это надеются. Альберта занимает пятое место в рейтинге на старте сезона, а Мичиган – девятое после победы в национальном чемпионате в прошлом году.

Без Сабана и Харбауэра только трое действующих главных тренеров выиграли национальный титул – Дabo Свини с двумя в Клемсоне, Кирби Смарт с двумя в Джорджии и Мак Браун, выигравший один в Техасе, сейчас тренирует «Тар Хилс» в Северной Каролине.

Реконструкция плей-офф колледжного футбола (CFP)

В 12-командной сетке будут участвовать пять лучших чемпионов конференций и команды, занявшие седьмое-восьмое места. Ограничений на количество команд из одной конференции, которые могут пройти, нет.

Четыре лучших чемпиона конференций, определенные комитетом по выбору CFP, получат первый раунд отдыха. Четыре следующих сеяных команды затем примут первый раунд на своем кампусе или предпочтительном стадионе.

Представьте себе, как Альберта играет на стадионе «Хорсшу» в Огайо или Техас отправляется в «Хэппи Вэлли» против Пенн-Стейт, где на кону стоит сезон. Эти игры первого раунда пройдут 20 и 21 декабря.

Четвертьфиналы и полуфиналы затем пройдут в новогодних боулах. Четвертьфиналы состоятся в новогоднюю ночь и в новогодний день.

Семifinals will be hosted by the Orange Bowl on January 9 and the Cotton Bowl on January 10. We'll have our latest College Football National Championship game ever, taking place this year in Atlanta on January 20.

Команды, на которые стоит обратить внимание

Джорджия остается фаворитом на победу. Занимая первое место в обеих пресезонных опросах тренеров и АП, болельщики «Бульдогов» все еще злы после того, как они не попали в плей-офф прошлого года, несмотря на идеальную запись в регулярном сезоне.

Несмотря на уход quarterback Kyle McCord, перешедшего в Сиракьюз, Огайо Стейт остается вторым фаворитом. «Баки» обладают впечатляющим составом и добавили в свой состав Калеба Даунса, лучшего новичка SEC и талантливого сэйфа, через портал переводов. У них есть шанс на сильную игру в плей-офф.

Орегон, новый член Большой десятки, занимает третье место в опросе АП и стремится построить успешный сезон 2023 года, завершившийся со счетом 12-2. Диллон Габриэль, заменивший Бо Нікса на позиции quarterback, которого выбрали на 12-м месте «Денвер Бронкос», поведет «Утки», когда они будут стремиться к своей первой национальной чемпионату и первой игре в плей-офф с 2014 года.

Новый член SEC Техас занимает четвертое место в опросе АП. С впечатляющим составом Техас, возможно, имеет самую сильную группу quarterback в колледжном футболе – Архи Мэннинг, племянник легенд НФЛ Пэйтона и Эли Мэннингов, является запасным для Квинна Эверса, нынешнего стартового quarterback.

Пристально следите за Колорадо, возглавляемым Дионом Сандерсом. Несмотря на то, что в прошлом сезоне они закончили с результатом 4-8, «Баффалос» начали свой сезон с трех побед, что вызвало шум по всей стране. С «Прима-таймом» во главе «Баффалос» будут стремиться улучшить свой разочаровывающий сезон 2023 года.

Мичиган представляет собой интересную историю в переходный период после ухода Харбауэра. JJ McCarthy, стартовый quarterback, а также несколько других ключевых игроков перешли в НФЛ. Способность «Волкерейнов» достичь высот прошлогодних выступлений остается под вопросом.

Также обратите внимание на Флориду Стейт, которая держит зуб на комитет по выборке плей-офф после того, как они были исключены из плей-офф как первая непоражённая команда из основной конференции Power-5 с момента его основания в 2014 году.

Наконец, Вашингтон, возможно, испытает существенное снижение в этом сезоне. После ухода главного тренера Калена ДеБура в Альберту, «Хаскис» потеряли нескольких ключевых игроков, в том числе quarterback Майкла Пенікса Jr. и wide receiver Рома Одунзе, обоих выбрали на восьмом и девятом местах соответственно.

Новый состав конференций в колледжном футболе привел к тому, что Калифорнийский университет в Беркли теперь соревнуется в новом спортивном окружении в Атлантической конференции. Это размещает Stanford, их нового конференционного компаньона, более чем в 3000 милях друг от друга.

