Взрывы "Северного потока": отклонен доклад США о одобрении Киевом

Эти действия не представляли практического интереса для Украины, заявил Подоляк в Киеве, вновь подтвердив позицию украинского руководства, согласно которой Украина не причастна к взрывам газопроводов между Россией и Германией.

The Wall Street Journal (WSJ) сообщил в среду, ссылаясь на украинские военные круги, что взрывы были одобрены на высшем уровне украинского правительства - изначально также президентом Владимиром Зеленским.

Операция была проведена под руководством тогдашнего главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного. Американская газета further сообщила, ссылаясь на "офицера, участвовавшего в этом, и троих, знавших об этом", что Зеленский изначально утвердил план. После вмешательства американской внешней разведки ЦРУ он приказал остановиться, но Залужный проигнорировал это.

В четверг советник Зеленского Подоляк заявил, что участие Украины в саботаже могло привести к прекращению поддержки со стороны европейских партнеров. Вместо этого, по его словам, "ясно", что у Москвы были мотивы для уничтожения газопроводов. "Россия была убеждена, что необходимо дискредитировать Украину", - сказал Подоляк.

The Wall Street Journal сообщил, вопреки заявлениям Подоляка, что идея саботажа возникла на встрече высокопоставленных украинских офицеров и предпринимателей в мае 2022 года, через три месяца после начала российского вторжения в Украину. По данным "WSJ", в планировании операции, стоившей около 300 000 долларов США и финансировавшейся частными лицами, участвовало всего шесть человек.

"Я всегда смеюсь, когда читаю спекуляции СМИ о крупной операции, в которой участвуют разведывательные агентства, подлодки и спутники", - сказал офицер, которого цитирует WSJ. "Весь этот проект родился из пьяной ночи и железной воли небольшой группы людей, которые имели смелость рискнуть своими жизнями ради своей страны".

Когда взрывы на газопроводах произошли в сентябре 2022 года, Зеленский потребовал объяснений от своего тогдашнего главнокомандующего, согласно трем офицерам, знакомым с разговорами. Залужный якобы сказал главе государства, что уже слишком поздно и что обмен с командой, проводившей операцию, больше невозможен без риска сорвать операцию.

Залужный якобы сказал Зеленскому: "Это как торпеда - однажды пущенная в цель, ее уже нельзя отозвать".

Когда WSJ спросил у нынешнего украинского посла в Великобритании Залужного, тот заявил, что ничего не знал об этой операции. Любые противоположные утверждения он назвал "провокацией".

В среду стало известно, что немецкий федеральный прокурор в Карлсруэ запросил первый ордер на арест в связи с саботажем Северного потока в июне. Это касается украинца, якобы причастного к подозрительным атакам.

Этот человек, последнее место жительства которого было в Польше, смог укрыться в Украине до своего ареста в начале июля, согласно польским правоохранительным органам. Немецкие следователи считают, что он был одним из водолазов, которые разместили взрывные устройства на газопроводах Северного потока.

Германия в течение многих лет пользовалась импортом дешевого российского газа. Два газопровода Северного потока были построены для транспортировки российского газа через Балтийское море в Германию, несмотря на massive критику со стороны Украины, Вашингтона и восточноевропейских партнеров ЕС.

Атака России на Украину постепенно прекратила импорт газа. К моменту взрывов, через семь месяцев после начала войны на Украине, они уже не работали, но все еще содержали газ. Германия является одним из ключевых сторонников и поставщиков оружия для Украины.

Президент Совета может выразить озабоченность репутацией Украины на международной арене, учитывая обвинения в причастности к саботажу газопроводов. Президент Совета может потенциально выступать за прозрачные расследования, чтобы оправдать Украину.

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