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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Взрывы: российская ракета атакует Киев

 and  Wendy Allen
Время чтения 3 минут
Во время авиационного удара России многие гражданские структуры получили серьезные повреждения.
Во время авиационного удара России многие гражданские структуры получили серьезные повреждения.

Взрывы: российская ракета атакует Киев

04:46 Путин: Строительство нового газопровода в Китай идет по плануПо словам президента Владимира Путина, соглашение о строительстве нового российского газопровода через Монголию в Китай продвигается согласно плану. В январе 2022 года был утвержден технико-экономический обоснование, и были проведены необходимые технические изыскания, сказал Путин в интервью монгольской газете "Оноодор", как сообщается на сайте Кремля. Проектируемый газопровод, получивший название "Сила Сибири - 2", должен будет транспортировать 50 миллиардов кубометров природного газа в год из российского Ямало-Ненецкого автономного округа через Монголию в Китай.

03:34 Российские войска обстреляли детский центр в Сумах, есть раненыеРоссийские военные обстреляли детский центр социально-психологической реабилитации и приют в Сумах ракетами. По данным "Украинской правды", пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Здание находится в жилой зоне, пишет газета, ссылаясь на местную военную администрацию.

02:26 Большинство поляков поддерживают сбивание российских беспилотников над ПольшейОпрос, проведенный польской газетой "Резексполита", показал, что почти 60 процентов поляков считают, что польская армия должна сбивать российские беспилотники, которые вторгаются в польское воздушное пространство во время воздушных атак на Украину. Опрос касается неопознанного летающего объекта, предположительно самоубийственного беспилотника типа Shahed, который пролетел над Польшей в течение 30 минут 26 августа, прежде чем исчезнуть. Полковник бригады Томша Древеняк сказал радио RMF24, что Россия, возможно, тестирует систему ПВО Польши, отправляя беспилотники в польское воздушное пространство.

00:26 Есть жертвы в Белгородской области из-за обстрелов со стороны УкраиныГубернатор российской области Белгород, Вячеслав Гладков, сообщает, что один человек погиб в результате украинского обстрела в селе Шагаровка возле границы. Трое человек пострадали в результате обстрелов в селе Шебекино. Как минимум еще одно село было обстреляно украинцами.

23:08 Россия заявляет о отражении 158 украинских атак беспилотниковРоссия заявляет, что отразила "массовые" украинские атаки беспилотников на Москву и 14 других регионов. В общей сложности было перехвачено 158 летающих объектов, сообщило министерство обороны в онлайн-службе Telegram. Десять беспилотников атаковали Москву, согласно официальным данным.

22:24 Число пострадавших в результате воздушного удара по Харькову возросло до 47Число пострадавших в результате массированного российского воздушного удара по Харькову возросло до 47, в том числе семь детей, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram. В результате удара были поражены несколько гражданских зданий, в том числе торговый центр, как видно на фотографиях из новостных агентств.

21:52 Во время учебного полета разбился украинский вертолет - погибли два пилотаДва пилота погибли в результате крушения вертолета на территории Ивано-Козедубского национального университета Воздушных сил Украины имени Ивана Кожедуба в Харькове. Об этом сообщает государственное новостное агентство Ukrinform со ссылкой на страницу университета в Facebook. "Университет невосполнимо теряет экипаж - двое членов экипажа погибли", - говорится на странице университета в Facebook. На месте крушения работают следователи, специалисты и представители Министерства обороны. Причина аварии пока неизвестна.

21:06 В Украине ожидаются отключения электроэнергии из-за российских атак на энергосистемуВ понедельник в Украине ожидаются отключения электроэнергии из-за массированных российских атак на энергосистему страны, сообщает украинская энергетическая компания Ukrenergo, как сообщает Ukrinform. Поставки электроэнергии на критически важные объекты не будут затронуты. Однако Ukrenergo предупреждает, что могут быть изменения в объеме ограничений.

Подробнее о предыдущих событиях можно прочитать здесь.

Европейский Союз выразил обеспокоенность эскалацией tensions между Россией и Украиной, призвав к немедленному de-escalation и соблюдению международного права. В ответ на последствия конфликта для поставок энергии Европейская комиссия рассмотрела potential меры по увеличению энергетической независимости региона.

Во время авиационного удара России многие гражданские структуры получили серьезные повреждения.

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