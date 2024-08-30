- Взрыв бомбы времен Первой мировой войны происходит на химическом заводе в Чехии.

В крупнейшем химическом районе Чехии, старый бомбовый взрыв времен Второй мировой войны был безопасно взорван в результате запланированного взрыва. Взрыв, инициированный дистанционно с безопасного расстояния, произошел около полудня, как сообщает полиция. Взрыв был заснят на камеру издалека и создал значительное облако пыли. 500-фунтовая бомба британского производства, оснащенная потенциально опасным длительным запалом, была найдена на нефтеперерабатывающем заводе Unipetrol в Литиновле более недели назад. Этот промышленный город расположен в Северной Богемии, примерно в 50 км к югу от Дрездена.

Химические эксперты построили барьер из мешков с песком высотой 5 метров и шириной до 6 метров вокруг бомбы. Доступ к зоне безопасности радиусом 2 км был ограничен, и дроны не допускались в зону, где полеты запрещены.

Полиция объявила, что после взрыва не было серьезных повреждений, но трубопроводы с химическими продуктами находились менее чем в 20 метрах от места взрыва. Перед тем, как нефтеперерабатывающий завод и химические заводы Unipetrol смогли возобновить работу, им потребовались тщательные проверки.

Длительный запал этой бомбы считался очень взрывчатым и непредсказуемым из-за процесса старения. Аналогичные бомбы в 2010 году в Гёттингене вызвали смерть трех человек во время их подготовки.

После обнаружения в Литиновле около 600 рабочих были эвакуированы, и нефтеперерабатывающий завод и химическое производство были остановлены. Завод Unipetrol является частью польского конгломерата Orlen. Чтобы восполнить производственный пробел, чешское правительство решило выпустить 135 миллионов литров дизельного топлива и бензина из своих резервов.

Во время Второй мировой войны этот участок использовался для производства синтетического бензина из бурого угля. Фабрика неоднократно бомбилась союзниками между маем 1944 года и мартом 1945 года для прерывания поставок топлива.

Взрыв от старой бомбы времен Второй мировой войны имел значительные последствия для работы нефтеперерабатывающего завода и химических заводов Unipetrol, что потребовало тщательных проверок перед возобновлением работы. Непредсказуемость таких бомб, продемонстрированная инцидентом в Гёттингене, подчеркивает потенциальную опасность остатков войны.

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