Взгляды, собранные во время заключительного мероприятия Национального конгресса Демократической партии

В бесконечной борьбе между свободой и угнетением я занимаю четкую позицию. И знаю, где должна стоять Америка, заявила она.

С жаром страстного адвоката Харис оправдала ожидания многих демократов, которые видели в ней потенциал, когда она начала свою первую президентскую кампанию полвека назад, и когда Байден выбрал ее в качестве своего напарника в 2020 году.

Она напрямую столкнулась со своим республиканским оппонентом. Выделила его юридические проблемы. Обвинила в нанесении невообразимой боли определенным женщинам из-за принятия строгих законов об абортах на уровне штатов. Привлекала внимание к хаосу и бедствиям, которые произошли во время его пребывания в должности.

"Во многих отношениях Дональд Трамп лишен серьезности", - сказала она. "Но последствия переизбрания Дональда Трампа в Белый дом крайне серьезны".

Также она углубилась в свои собственные политические убеждения, в частности в отношении внешней политики. Она заверила, что будет президентом, который "разумный, здравомыслящий и практичный" - прямое опровержение попыток Трампа представить ее как слишком радикальную.

Разница между речью Харис в Чикаго и речью Трампа на прошлом месяце на съезде Республиканской партии в Милуоки была очевидна - и установила этап в гонке до выборов 5 ноября, с прямыми столкновениями на дебатах впереди.

Вот восемь выводов, сделанных из четвертой и последней ночи съезда Демократической партии:

Харис обещает возвращение к спокойствию до Трампа

Харис четко передала американской публике сообщение: вам больше не нужно терпеть такой образ жизни.

Подчеркнуто или явно выражено в ее комментариях, Харис предложила избирателям свежий старт от эпохи Трампа и его бесконечной неопределенности и политической нестабильности.

"Мы не вернемся назад", - повторила она, как делала она и другие с момента ее номинации. Но в то время как этот слоган критикует политику и обещает прогрессивные изменения Трампа, он также содержит более конкретное обещание для ближайшего будущего.

Обещание "не возвращаться" даже на несколько недель назад, до того, как ее кампания набрала обороты.

Кампания Харис последовательно подчеркивала "свободу", представляя такие вопросы, как права на аборты, как вопросы правительственного вмешательства.

На кону в выборах, по словам Харис, были "свобода жить без страха перед насилием с огнестрельным оружием в наших школах, районах и местах поклонения; свобода любить того, кого хочешь, открыто и с гордостью; свобода дышать чистым воздухом, пить чистую воду и жить без загрязнения, которое подпитывает климатический кризис; и свобода, которая открывает все остальные: свобода голосовать".

В эту ночь было трудно не почувствовать обещание "свободы" от гнева и разделения, которые характеризовали большую часть последнего десятилетия американской жизни.

Харис становится личной

Харис долгие годы была неохотна делиться своей личной историей. Но это в прошлом.

В течение своей кампании она говорила о своей матери, о своем воспитании как среднеклассной дочери двух иммигрантов и ученых, и о своем восхождении на политическую сцену.

В четверг Харис рассказала о том, как ее отец, экономист Дональд Харис, поощрял ее играть на детской площадке, когда ее мать предостерегала от осторожности. Она поделилась воспоминаниями о своей покойной матери, Шьямале Гопалан Харис, биомедицинском ученом, посвятившей свою жизнь лечению рака молочной железы и воспитавшей своих двух дочерей после развода. И она вспоминала о тесной общине, которая сыграла важную роль в ее воспитании и воспитании ее сестры Майи.

"Моя мать была блестящей, пятифутовой, коричневой женщиной с акцентом, и как старшая дочь, я видела, как мир часто обращается с ней", - сказала она. "Но моя мать никогда не теряла самообладания".

Без прямого контраста своего воспитания с Трампом, другие ораторы на этой неделе сделали более явное сравнение между ее детством и жизнью бывшего президента, сына магната недвижимости.

Харис вспомнила детский опыт, который определил ее карьерный путь. В старшей школе ее подруга Ванда Кэган призналась ей, что подвергается сексуальному насилию со стороны своего отчима, Харис пообещала поддержать ее и ее семью.

"Это одна из причин, по которой я стала прокурором, чтобы защищать людей, подобных Ванде", - сказала она.

Поддержка Харис хвалит ее квалификацию

В течение своей президентской кампании 2020 года Харис пыталась дистанцироваться от ярлыка "полицейского" и отстаивала свою позицию по вопросам уголовной юстиции. Но когда она представляла себя публике как кандидата в президенты, она подчеркивала свою работу по борьбе с транснациональными бандами, сексуальными преступниками и корпоративными правонарушителями как преимущество.

Несколько из ее бывших коллег, от работы в прокуратуре округа Аламеда до работы генеральным прокурором Калифорнии, появились в четверг вечером, чтобы защитить ее подход к работе как баланс между сочувствием и решимостью.

"Для Камалы работа юристом всегда была о защите маргинализированных и даче голоса жертвам", - сказал Эми Резнер, бывший заместитель прокурора округа Аламеда и давний друг.

Лиза Мадиган, бывший генеральный прокурор Иллинойса, рассказала о сотрудничестве с Харис во время финансового кризиса для предотвращения банкротств домовладельцев. Натан Хорнс, бывший студент колледжа Корinthian, теперь несуществующего коммерческого колледжа, рассказал о ее успешных efforts по преследованию колледжа за обман студентов.

Одно из самых ярких свидетельств прозвучало от Кортни Балдин, организатора молодежи и жертвы торговли людьми, которая рассказала о том, как Харис помогла закрыть сайт, который использовался для принуждения ее и других к сексуальной работе.

"Она защищала людей, подобных мне, всю свою жизнь", - сказала она.

Четверг вечером, две маленькие племянницы Камалы, Амара и Лила Аягу, вместе с актрисой Керри Вашингтон решили вмешаться. Они поднялись на сцену, чтобы показать, как просто, даже для детей, правильно произнести ее имя.

"Сначала вы говорите 'комма', как запятую в предложении", - объяснила Амара.

"Затем вы говорите 'ла', как 'ла, ла, ла, ла, ла', подражая колыбельной", - добавила Лила.

Несколько членов семьи последовали за ними, повторив правильное произношение имени Камалы.

Мать Амары и Лилы, Мина Харрис, поделилась своим личным опытом с Камалой, рассказав о руководстве, которое она получила от вице-президента. Падчерица Харриса, Элла Эмхофф, рассказала о своей первой встрече с Камалой, когда ей было 14 лет, описав ее как терпеливую, заботливую и всегда серьезно относящуюся к ней.

"Она научила меня, что делать разницу означает отдавать все свое сердце и действовать", - добавила крестница Харриса, Хелена Хадлин.

Позже сестра вице-президента Мая Харрис spoke о своей матери.

"Я так хочу, чтобы мама была здесь tonight", - сказала она, голос полный эмоций. "Я могла бы видеть, как она улыбается, говоря, как гордится Камалой. И затем, не задумываясь, она бы сказала: 'Хватит, у тебя есть работа, чтобы сделать'".

Рассказы выживших после стрельбы

Даже до окончания кампании по переизбранию Байдена Камала Харрис выступила в качестве ведущей голоса в вопросе контроля над оружием. Четверг вечером подчеркнул ее приверженность этому вопросу, когда были рассказаны личные истории людей, пострадавших от огнестрельного оружия, от массовых расстрелов до домашнего насилия.

Подход напоминал использование рассказчиков об абортах на протяжении всего съезда, с выступлениями, в которых они делились своими трагическими историями. На черном фоне они рассказали о своих историях потерь.

Представитель Джорджии Люси Макбейт рассказала свою историю, вспомнив, как стала матерью, прежде чем ее сын был убит в 2012 году. Макбейт, которая затем баллотировалась на пост, рассказала о силе рассказывания своей истории, когда она работала в организациях, занимающихся контролем над оружием, таких как Moms Demand Action.

"Вы только что услышали мою историю, но есть еще много историй, которые нужно рассказать", - сказала она, обращаясь к другим матерям, потерявшим своих детей в результате массовых расстрелов в школе Санди-Хук и Увалде, а также к Мелоди Макфадден, потерявшей свою мать из-за домашнего насилия, и Эдгару Вильчезу, потерявшему одноклассника.

Вечер закончился с бывшим представителем Аризоны Габби Гиффордс, которая выжила после стрельбы на мероприятии по сбору средств в 2011 году.

"Я почти умерла, но я боролась за свою жизнь, и я выжила", - сказала она.

Член Центрального парка: "Трамп хотел нас мертвыми"

Дональд Трамп имеет историю эксплуатации расовых предрассудков ради политической выгоды. Он популяризировал "теорию заговора о рождении" во время президентства Барака Обамы и ввел запрет на въезд для шести преимущественно мусульманских стран.

Но первая инстанция использования этой стратегии была в ответ на Центральный парк пять.

В 1989 году пятеро чернокожих и латиноамериканских подростков были ложно обвинены в изнасиловании и нападении на женщину в Центральном парке, Нью-Йорк. Трамп, в то время девелопер недвижимости, разместил полностраничные объявления в газетах, призывая к смертной казни и заявляя: "Верните смертную казнь. Верните наших полицейских!"

Мальчиков оправдали - четверых в 2002 году и последнего в 2022 году - после того, как другой человек признался в преступлении и ДНК-евidence подтвердило его участие.

Четверо из пяти появились на сцене на съезде ДНС в четверг вечером, поделившись своими историями.

"Каждый день, когда мы входили в суд, люди кричали на нас, угрожали нам из-за Дональда Трампа", - сказал Кореи Уайз.

Юсеф Салаам, теперь член городского совета Нью-Йорка, добавил: "Он хотел нас мертвыми".

"Он никогда не менялся и никогда не изменится", - продолжил Салаам. "Этот человек думает, что ненависть является движущей силой Америки. Это не так. У нас есть конституционное право голоса. Фактически, это право человека. Так давайте им воспользуемся".

Противники войны в Газе были лишены возможности выступить на съезде ДНС

Независимые делегаты, которые выиграли первичные протестные голоса против политики Байдена в отношении Израиля и Газы, были исключены из съезда. Эти делегаты, все готовые голосовать за Харрис, пытались получить место для выступления палестинского американца, но их просьба была отклонена.

Организаторы съезда сообщили движению Независимых, что им не будет предоставлено место для выступления. Группа, в ответ, начала 24-часовую сидячую забастовку вне съезда, которая привлекла политических союзников и антивоенных активистов. Несмотря на поддержку влиятельных групп, таких как Объединенный автомобильный рабочий союз, ДНС придерживался своего решения.

Аббас Алауи, сооснователь Независимых, выразил разочарование, заявив, что это решение усложнит возвращение голосов в колеблющихся штатах, таких как Мичиган.

"Я чувствую себя плохо из-за (ДНС и кампании Харрис), потому что они отстают от большинства базы Демократической партии", - сказал Алауи. "Большинство демократических избирателей считают, что права человека палестинцев являются приоритетом наряду со всеми другими приоритетами, которые у нас есть".

Сама Харрис коснулась этого вопроса, обязавшись поддерживать и защищать Израиль, осудив нападения ХАМАСа 7 октября и выразив решимость администрации добиться прочного мира в регионе.

"Одновременно", - добавила она, "ситуация в Газе в течение последних 10 месяцев была катастрофической. Так много безвинных жизней были потеряны. Люди, отчаянно нуждающиеся и голодающие, неоднократно вынуждены были покинуть свои дома в поисках безопасности. Масштаб страданий поистинеheartbreaking".

Звезды приносят жар

Измерение влияния в политике часто включает в себя оценку размеров толпы, пожертвований и регистраций избирателей, но этот съезд представил другой показатель: количество знаменитостей, присутствующих на нем.

Демократическая национальная конференция (ДНК) стала звездным событием на этой неделе, с неожиданными появлениями, такими как Лил Джон на звездном голосовании и речь Оpraы Уинфри в среду вечером. Звезды, в том числе Минди Калинг и Тони Голдвин, вели различные ночи съезда, в то время как прогрессивные кантри-исполнители, такие как Микки Гайтон, Мэрен Моррис и Джейсон Избелл, обеспечивали музыку в течение недели.

Стиви Уандер исполнил "Higher Ground", а Джон Ленон почтила Принса - родом из штата Миннесота, где родился губернатор Тим Уолз - с Шейлой Э. в качестве музыкального партнера. Пинк исполнила "What About Us" в последний вечер съезда, который вела звезда "Скандала" Керри Вашингтон.

Организаторы не раскрыли, кто запросил приглашение после того, как Харрис стала номинанткой, но очевидно, что ее восхождение совпало с всплеском энергии, который был заметен в программе.

В конце концов, остается вопрос: выступит ли Бейонсе? Ее песня "Freedom" стала тематической песней для кампании Харрис и саундтреком для нескольких видеороликов кампании. В течение недели ходили слухи, что Бейонсе появится, но представители артистки finally поставили точку в спекуляциях в четверг.

"Она никогда не была запланирована в Чикаго", - уточнила представитель артиста CNN.

Обсуждая свою политическую платформу, Камала Харрис пообещала защищать свободу американцев от насилия с применением огнестрельного оружия, нарушений прав на репродуктивное здоровье и загрязнения окружающей среды. В своей кампании Камала Харрис подчеркивала свою позицию в политике, в частности, свою приверженность восстановлению мира до Трампа, борьбе за прогрессивные изменения и служению как президенту, который ставит общий смысл выше радикальных политик.

Читайте также: