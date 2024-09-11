Взгляды на президентскую встречу ABC с участием Дональда Трампа и Камалы Харрис

В своем первоначальном ответе Трамп обвинил Харрис и президента Байдена в том, что они не справляются с охраной границы, что привело к увеличению числа мигрантов, которые, по его словам, "разрушают нашу страну". Он непрерывно критиковал действующую администрацию и утверждал, что множество глобальных кризисов могли бы быть предотвращены, если бы он все еще был в Белом доме.

Харрис представила себя как президента для всех американцев и ожидала нападок со стороны Трампа. Затем она спровоцировала его на несколько вспышек гнева.

Это была вторая дебат года выборов, что стало первой встречей с тех пор, как Байден вышел из гонки. Демократы впоследствии выдвинули Харрис.

Вот некоторые ключевые наблюдения за первым сегментом дебатов:

Харрис задала тон

Когда Харрис и Трамп встретились на сцене в Филадельфии, это была их первая личная встреча. Трамп, как ни странно, пропустил инаугурацию Байдена.

Харрис задала тон, перейдя через шестифутовое расстояние, отделяющее ее подиум от подиума Трампа, и протянув руку для рукопожатия. Она представилась и сказала: "Давайте проведем хорошую дебаты".

"Приятно познакомиться", - ответил Трамп.

Это было первое рукопожатие на дебатах президента с тех пор, как Трамп и Хиллари Клинтон встретились в 2016 году. Трамп заставил Клинтон почувствовать себя некомфортно, стоя слишком близко во время их дебатов в стиле городской встречи.

Трамп в основном смотрел вперед, когда Харрис говорила, в то время как Харрис общалась через мимику. Она смеялась над некоторыми комментариями Трампа, усмехалась над другими, качала головой в некоторых случаях и иногда казалась озадаченной.

Когда Трамп снова поднял опровергнутую миф о гаитянских иммигрантах в Спрингфилде, Огайо, якобы поедающих домашних животных местных жителей, Харрис насмешливо рассмеялась, жестикулируя и указывая на Трампа.

Трамп обнял теории заговора

Несмотря на сигналы от своего напарника по кампании, Трамп не отказался от продвижения популярной теории заговора во время дебатов.

Бывший президент упомянул необоснованную теорию заговора о том, что гаитянские иммигранты, живущие в Спрингфилде, Огайо, едят домашних животных. Он сказал в какой-то момент: "В Спрингфилде они едят собак. Они едят кошек. Они едят домашних животных людей, которые там живут".

Официальные лица города Спрингфилда опровергли любые утверждения о том, что иммигранты в городе действительно едят домашних животных. Трамп, в ответ, заявил, что "люди на телевидении" делают такие заявления. Когда его попросили предоставить больше информации, Трамп просто сказал: "Мы выясним".

Когда дебаты перешли к преступности, Трамп заявил, что преступность растет в Соединенных Штатах, несмотря на данные ФБР, свидетельствующие о том, что преступность не так давно сокращается.

Трамп снова прибегнул к другой теории заговора, утверждая, что ФБР глубоко коррумпировано и выдает ложные заявления. Он argued, "Это было мошенничество".

Позже во время дебатов Трамп заявил, что выборы в США "в беспорядке" и предположил, что демократы пытаются позволить нелегальным иммигрантам голосовать на выборах.

"Наша страна разваливается", - сказал он.

Глубоко спорный дебаты об абортах

Несколько моментов подчеркнули отличие между выступлением Байдена на дебатах в июне и выступлением Харрис на дебатах во вторник больше, чем дебаты об абортах.

Вице-президент, ярый сторонник репродуктивных прав, более эффективно ответила на защиту Трампа своей политики в отношении абортов, чем Байден.

Бывший президент, сыгравший решающую роль в назначении трех судей Верховного суда, которые отменили федеральные защиты абортов, пытался казаться более умеренным по этому вопросу, критикуя запреты на аборты в течение шести недель и выражая поддержку исключений в случаях изнасилования, инцеста и жизни матери. Однако он по-прежнему защищает отмену «Роу против Уэйда».

"Теперь это больше не связано с федеральным правительством", - сказал Трамп. "Я отлично справился с этим. Это потребовало храбрости".

Трамп повторил несколько моментов об абортах, которые он делал во время дебатов с Байденом в июне. Он утверждал, что "все" хотят, чтобы этот вопрос был передан штатам, несмотря на сильное противодействие демократов и некоторых независимых. Он также сделал фактически неверные заявления о комментариях бывшего губернатора Виргинии о младенцах и абортах.

И Трамп усилил ложное утверждение о том, что некоторые штаты позволяют проводить аборты после рождения ребенка, что вызвало проверку фактов от ABC News' Linsey Davis.

"Нет такого штата в этой стране, где разрешено убивать новорожденного ребенка после его рождения", - сказала Дэвис.

Харрис ответила, рассказав о случаях, когда женщины не могли получить аборты после опыта изнасилования или трудностей с получением помощи при выкидыше.

"Вы хотите знать, кто этого хочет?" - спросила Харрис. "Женщины, которые хотят выносить беременность, страдая от осложнений беременности, борясь за получение помощи при выкидыше в отделении неотложной помощи, потому что медицинские работники боятся, что они могут столкнуться с правовыми последствиями, и они истекают кровью на парковке - она этого не хотела".

В Спрингфилде Трамп ответил на критику Харрис в отношении того, что он разрушил иммиграционный закон, сказав: "Они поедают собак, они поедают кошек".

Харрис казалась озадаченной, но редко возражала против замечания, видимо, довольная тем, что Трамп продолжает.

Первый час дебатов завершился так же, как и начался - с Трампа, ведущего долгую одностороннюю тираду о выборах 2020 года, которые он ложно утверждал, что у него украли.

Харрис изображает Трампа как эгоиста

С нетерпением желая представить себя избирателям, Харрис начала с противопоставления себя Трампу, изображая себя как союзника среднего класса, в то время как изображая Трампа как эгоиста.

"У Трампа нет плана для вас," - заявила Харрис, отвечая на вопрос об экономике и обращаясь напрямую к камере и зрителям.

Подчеркивая свое скромное происхождение как "средний классовый ребенок", Харрис представила экономическую программу с налоговыми льготами для семей и бизнес-вычетами, в то время как Трамп, по ее словам, просто продолжит предоставлять налоговые льготы богатым.

Трамп, продолжила Харрис, "не имеет плана для вас, потому что он больше заинтересован в своей самозащите, чем в служении вам".

Сообщение кампании Харрис всегда представляло Трампа как кандидата, думающего только о себе, и она укрепила это сообщение на дебатах.

"Позвольте мне сказать вам, вы никогда не услышите от него разговоры о вас. И я скажу вам: вы заслуживаете президента, который ставит вас на первое место", - сказала она.

Эта история все еще развивается и будет обновляться.

На жарких дебатах Харрис стратегически провоцировала Трампа на несколько вспышек гнева, еще больше подчеркивая его эгоцентричный подход к политике. Несмотря на опровержение утверждений о том, что гаитянские иммигранты едят домашних животных в Спрингфилде, Трамп продолжал поддерживать и продвигать такие теории заговора, еще больше демонстрируя свое пренебрежение к фактической информации в политике.

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