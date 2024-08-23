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Федеральные земли ГерманииНовостиНеудачный старт

Взгляд тренера ФК Страбер: Победа упрощает существование

FC Кёльна текуче находится без победы во второй лиге после своего вылета из Бундеслиги. Тренер настаивает на том, чтобы повернуть это против самой низкорантованной команды лиги, Брауншвейг.

 and  James Williams
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Серия без поражений Струбера продолжается в Лиге 2 с Кёльном
Серия без поражений Струбера продолжается в Лиге 2 с Кёльном

- Взгляд тренера ФК Страбер: Победа упрощает существование

1. Кёльн стремится к успешному старту в своем втором дивизионном сезоне после вялого начала. В субботу (20:30/Sky) они встретятся с аутсайдером Eintracht Braunschweig под большим давлением. "Это соперник, которого мы уважаем больше всего. Но у нас есть уверенность, что мы можем переломить ход матча в нашу пользу", - сказал тренер Кёльна Герхард Штрубер перед матчем.

Это может быть первая победа Кёльна в третьем матче сезона. На данный момент они набрали всего одно очко в двух матчах чемпионата. Для Штрубера это обычное дело. "Последние несколько месяцев не были легкими для ребят", - признал австриец. Его straightforward strategy: "Победы. Победы упрощают дела". В Кубке Германии они недавно обыграли команду третьего дивизиона SV Sandhausen в дополнительное время со счетом 3:2 в предварительном раунде.

Несмотря на неудачное начало в чемпионате, тренер Кёльна Герхард Штрубер остается оптимистичным, заявляя: "Победы упрощают дела". С одним очкам из первых двух матчей, предстоящая встреча с Eintracht Braunschweig может стать шансом изменить ситуацию и одержать первую победу в третьем матче чемпионата.

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