- Взгляд тренера ФК Страбер: Победа упрощает существование

1. Кёльн стремится к успешному старту в своем втором дивизионном сезоне после вялого начала. В субботу (20:30/Sky) они встретятся с аутсайдером Eintracht Braunschweig под большим давлением. "Это соперник, которого мы уважаем больше всего. Но у нас есть уверенность, что мы можем переломить ход матча в нашу пользу", - сказал тренер Кёльна Герхард Штрубер перед матчем.

Это может быть первая победа Кёльна в третьем матче сезона. На данный момент они набрали всего одно очко в двух матчах чемпионата. Для Штрубера это обычное дело. "Последние несколько месяцев не были легкими для ребят", - признал австриец. Его straightforward strategy: "Победы. Победы упрощают дела". В Кубке Германии они недавно обыграли команду третьего дивизиона SV Sandhausen в дополнительное время со счетом 3:2 в предварительном раунде.

Несмотря на неудачное начало в чемпионате, тренер Кёльна Герхард Штрубер остается оптимистичным, заявляя: "Победы упрощают дела". С одним очкам из первых двух матчей, предстоящая встреча с Eintracht Braunschweig может стать шансом изменить ситуацию и одержать первую победу в третьем матче чемпионата.

Читайте также: