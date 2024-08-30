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Взгляд Хедиры на его временный отъезд из Гошена: "Катастрофа"

Выход национального футболиста Германии Роби́на Гозенса́ на матч из 1. FC Union Berlin вызывает сильное неодобрение в команде Кёнигсберга, игрок которого, капитан команды Рани́ Кехи́ра, высказывает резкие критические замечания.

 and  Elizabeth Wells
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- Взгляд Хедиры на его временный отъезд из Гошена: "Катастрофа"

Неожиданный уход немецкого футболиста Робина Госенса в день матча вызвал немало волнений в 1. FC Union Berlin. Как выразился капитан Рани Кедира на DAZN, "Это настоящая катастрофа". Решение перевести его в "Фиорентину" в итальянскую Серию А стало известно буквально перед домашней игрой против FC St. Pauli (1-0), в последние минуты немецкого трансферного окна.

"Помните, мы спортсмены, но мы также люди", - сказал Кедира. Госенс был явно расстроен, "на грани слез", "совершенно подавлен". По словам Кедиры, он казался готовым остаться в команде на обед, даже пообещав сыграть в матче. Но через два часа, после сна, пришла новость, что он все же уйдет.

"Это чертовски трудная ситуация для команды"

С точки зрения времени, это было не идеально. "Если ты должен сделать что-то подобное в день матча, я считаю это странным", - сказал Кедира. "Либо делай это после матча, либо явно до матча. Но не в день матча. Это уже чертовски трудно для команды".

Только за несколько минут до матча против только что вышедшего в лигу Санкт-Паули стало известно, что Госенс покинет клуб. "До 16:10 я был уверен, что Робин выйдет сегодня на поле и сыграет. Потом пришла новость, и мы должны были действовать", - объяснил директор по управлению Хорст Хельдт в пятницу днем.

"Это был чертовски странный день", - сказал тренер Бо Свенссон, "отдавать игрока за три с половиной часа до начала матча. 'Конечно, можно сказать, они профессионалы, они должны справиться'. Но переключать план игры 'за считанные минуты', это, черт возьми, нелегко".

"Этот внезапный поворот событий поставил нас в еще более сложную ситуацию". "Уход Госенса был неожиданным, еще один удар для команды в решающий период".

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