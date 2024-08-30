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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Выжившие после жестокого обращения требуют 800 тысяч евро компенсации от архиепископии Кельна.

 and  Carmen Simpson
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Получен очередной обвинение в сексуальных домогательствах от жертвы, сообщившей об этом...
Получен очередной обвинение в сексуальных домогательствах от жертвы, сообщившей об этом Архиепархии.

- Выжившие после жестокого обращения требуют 800 тысяч евро компенсации от архиепископии Кельна.

Еще один обманутый человек требует крупную компенсацию от Кёльнской архиепархии. Представитель архиепархии признал подачу иска, но предпочел не разглашать дополнительную информацию. Как сообщает "Кёльнская еженедельная газета" (как в печатной версии, так и в онлайн-версии), истец требует 800 000 евро, утверждая, что был сексуально assaulted в детстве более 30 лет назад главой группы хора.

Истец ранее получил религиозное признание выплаты. В 1998 году молодого человека приговорили к условному сроку на 2 года за несколько подобных правонарушений.

Годом ранее Кёльнский региональный суд присудил мужчине 300 000 евро в качестве компенсации за издевательства в подростковом возрасте со стороны покойного священника. В другом судебном процессе, где истец требует 830 000 евро, ожидается скорое решение. Этот процесс связан с бывшей приемной дочерью священника, которая была приговорена к 12 годам лишения свободы за сексуальные домогательства. К сожалению, Кёльнский региональный суд не питает больших надежд на успех этого иска.

Кёльнская архиепархия столкнулась с несколькими судебными процессами, связанными с историческими случаями сексуального насилия. В ответ на преступление, совершенное против жертвы главы группы хора, архиепархия сейчас сталкивается с требованием выплатить 800 000 евро.

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