- Выступать против олимпийского чемпиона на Открытом чемпионате США без каких-либо явных преимуществ.

Джули Нимейер столкнулась с неожиданной неудачей в матче против олимпийской чемпионки Чжень Цинвэнь, став последней немецкой теннисисткой, выбывшей в третьем раунде. 25-летняя спортсменка из Дортмунда имела небольшие шансы в 81-минутном матче, в итоге уступив 2-6, 1-6 сильной китайской сопернице. После US Open Большого шлема в Нью-Йорке, бывшая четвертьфиналистка Уимблдона Нимейер вернется в топ-90 мирового рейтинга и может обойти Лауру Зигеmund как самую высокую ракетку Германии.

Чжень ранее прервала карьеру Ангелики Кербер на Олимпиаде в Париже и принесла Китаю первую в истории золотую медаль в теннисе. Два года назад Нимейер победила нынешнюю седьмую ракетку мира в третьем раунде, но на этот раз ей пришлось признать поражение.

Нимейер начала матч с мощной подачи, вызвав переполох на Грандстанде, третьей по величине арене US Open. Обе теннисистки полагались на сильные, смелые удары с задней линии, но Чжень взяла инициативу на себя подачей. К середине первого сета игра Нимейер начала рассыпаться, закончившись двойными ошибками подряд.

Лечение пузыря

При счете 2-5 Нимейер обратилась за лечением пузыря на большом пальце левой ноги, так же поступив в своем втором раунде против японки Мойуки Учиджимы. После этого сета ускользнул, и Нимейер покинула корт. Второй сет также не начался лучше, с семи подряд выигранных очков Чжень. После впечатляющего волейбола Нимейер взбодрила публику, но перелом так и не наступил.

После того, как Нимейер вышла в 1/8 финала в 2022 году, она не могла пройти дальше второго раунда турнира Большого шлема до нынешнего US Open. Тем не менее, она успешно прервала свой спад в рейтинге, который упал до удручающего 175-го места.

Несмотря на поражение от Чжень, Нимейер продемонстрировала свою силу, агрессивно подавая на Грандстанде US Open, известном своей вместимостью 10 000 зрителей. В своем стремлении вернуть форму Нимейер полагается на надлежащий уход ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов), чтобы ее тело было в оптимальной форме для матчей.

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