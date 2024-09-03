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ОбществоНовостиДжеймс Бонд

Выставляет свой последний стиль в Венеции

Дениел Крейг, увитый длинными блондинистыми локонами и непринуждённым нарядом, приковывает взоры на внескечинском кинофестивале, отклоняясь от традиционного образа Джеймса Бонда.

 and  Carmen Simpson
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- Выставляет свой последний стиль в Венеции

Бывший Джеймс Бонд Дэниел Крейг (56) появился в Венеции. Нося длинные светлые локоны, темные очки, белую футболку, синие джинсы и белые кроссовки, британский актер непринужденно вышел из водного такси на Лидо. Ничто не напоминает о его знаменитой роли супершпиона 007.

Смена стиля для экрана

Актер впервые поразил фанатов этим новым образом месяц назад. Новая прическа связана с его предстоящим проектом "Пробуждение мертвеца: Тайна ножей" (Netflix, 2025). Длинные волосы и щетинистая борода уже были продемонстрированы на предварительном изображении. Крейг возвращается к своей хваленной роли детектива Бенуа Бланка, но с радикальной переделкой. Съемки начались в июне.

В сопровождении своей жены Рэйчел Вайс (54, "Любимая"), он посетил очаровательный город Венецию, чтобы представить свой последний фильм "Нормальный" на кинофестивале tonight.

Фильм "Нормальный" снят Лукой Гуаданьино (53) и основан на полуавтобиографическом рассказе Уильяма Берроуза (1914-1997). Крейг играет американского эмигранта и ветерана войны Уильяма Ли, который устанавливает связь с молодым человеком: бывшим наркоманом и выгнанным из navy солдатом Юджином Аллертоном (Дрю Старки, 30).

Как отреагируют зрители на фильм?

По словам "Mail Online", несколько графических сцен в фильме могут шокировать зрителей. Источник упоминает сцену, в которой Крейг занимается оральным сексом с Аллертоном.

Тем не менее, директор фестиваля Альберто Барбера (74) похвалил "отличную игру" Крейга в "Нормальном", заявив, что не удивился бы, если бы британский актер получил номинацию на Оскар в следующем году - впервые в своей карьере.

81-й Венецианский международный кинофестиваль проходит с 28 августа по 7 сентября на Лидо ди Венеция.

В своем последнем проекте "Пробуждение мертвеца: Тайна ножей", который выйдет на Netflix в 2025 году, Дэниел Крейг возвращается к своей хваленной роли детектива Бенуа Бланка, но с неожиданной радикальной переделкой, подобной той, которую он продемонстрировал в Венеции, где недавно был замечен актер Джеймса Бонда Дэниел Крейг.

Несмотря на графические сцены в фильме "Нормальный", снятом Лукой Гуаданьино, в том числе сцену, в которой Крейг занимается оральным сексом со своим младшим коллегой, игра Крейга получила похвалу, а директор фестиваля Альберто Барбера предсказал потенциальную номинацию на Оскар для бывшего Джеймса Бонда.

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