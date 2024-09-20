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ПанорамаНовостиСоединенные Штаты Америки

Выставка символической антиядерной структуры в Женеве

 and  Mark Rodriguez
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Выставка символической антиядерной структуры в Женеве

В августе 1945 года мальчик катался на трехколесном велосипеде по Хиросиме. К сожалению, это был тот самый день, когда Соединенные Штаты Америки сбросили на город первую атомную бомбу. К сожалению, мальчик не пережил взрыв. Сейчас его трехколесный велосипед служит трогательным напоминанием об этой трагедии в Женеве.

Музей Международного комитета Красного Креста в Женеве хранит точную копию того самого трехколесного велосипеда, на котором ездил трехлетний мальчик по имени Синъити Тэцутани в тот роковой день. Мальчик скончался от тяжелых ожогов всего несколько часов после бомбардировки. Его опечаленная семья похоронила его вместе с любимым трехколесным велосипедом в своем саду.

Интересно, что останки мальчика были эксгумированы и трехколесный велосипед были переданы в Музей мира в Хиросиме только через 40 лет. Эта реликвия была преобразована в произведение искусства. Двумя известными художниками, японским художником Акирой Фудзимото и американским художником Кэнноном Херси, внуком Джона Херси, была создана эта работа. Книга "Хиросима" была написана Херси в 1946 году после встречи с выжившими в Хиросиме.

Проект был профинансирован Международной кампанией по запрещению ядерного оружия, удостоенной Нобелевской премии мира в 2017 году. Эта пронзительная скульптура стоит как напоминание о ужасах ядерной войны и коллективной надежде на разоружение. Хитоми Хасебе, родственница мальчика, выразила свои чувства на открытии в Женеве, сказав: "Мы надеемся, что дети по всему миру смогут ездить на своих трехколесных велосипедах мирно".

Трехколесный велосипед теперь выставлен в Музее Международного комитета Красного Креста в Женеве, привезенный из Музея мира в Хиросиме, США. Трагический инцидент, унесший жизнь мальчика по имени Синъити Тэцутани 6 августа 1945 года, произошел, когда Соединенные Штаты Америки взорвали первую атомную бомбу в Хиросиме.

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