- Выставка работ Отто Дикса в Гере с октября

Оtto Dix - Верьте тому, что видите: Гера чествует своего знаменитого сына масштабной выставкой. Более 50 картин и 35 эскизов и рисунков знаменитого художника будут представлены в течение нескольких лет с 4 октября в Оранжерее, как заявили городские власти. Эта выставка представит работы от начала карьеры Дікса в мастерской декоративной живописи до его последних созданий.

Кроме того, мультимедийное шоу проследит художественную эволюцию художника, связанного с экспрессионизмом и новым объективизмом. Будет представлено оригинальное кино из 1920-х и 1960-х годов, дающее представление о жизни Дікса. Выставку курирует Ульрике Лоренц, президент Классической фондации Веймара и уроженка Гера, которая более десяти лет работала директором городской художественной коллекции и менеджером дома Отто Дікса.

"Главный маяк" и "Восточный компаньон" для западной коллекции

Министр культуры Тюрингии Беньямин-Иммануэль Хофф (Левые) назвал выставку "светочем культуры с общенациональным влиянием". Дикс был "исключительным художником из рабочего класса". Ранее государственная канцелярия объявила, что государство выделит около 300 000 евро на выставку.

Выставка считается "шагом к запланированному музею Отто Дікса", как заявили городские власти. Ее цель - укрепить связи с коллекциями Дікса из Музея Гунценхаузер в Цвиккау и Галереи старых мастеров Дрезденских государственных художественных коллекций. Таким образом, Тюрингия и Саксония могли бы стать "восточным компаньоном" для значительной коллекции Дікса из Художественного музея Штутгарта.

Дом Отто Дікса возрождается

Дом Отто Дікса в Гера, расположенный в отреставрированном родном доме художника, откроется 2 декабря, в день 133-й годовщины со дня рождения художника, после временного закрытия в связи с подготовкой к выставке в Оранжерее.

В прошлом году Фонд Отто Дікса в Вадуце, столице Лихтенштейна, вызвал внимание прессы, угрожая изъять ценные долгосрочные займы из художественной коллекции Гера, утверждая, что они не были должным образом представлены.

Дикс, как правило, считается одним из самых влиятельных немецких художников 20 века. Его стиль менялся с течением времени, и его работы были признаны "дегенеративными" нацистами. В своем искусстве он отражал свой военный опыт и выражал социальную критику. Он также известен своими гротескными портретами.

Развернутая выставка представляет собой художественную эволюцию знаменитого художника Отто Дікса, включающую более 50 картин и 35 эскизов и рисунков. Выставку тщательно организовала Ульрике Лоренц, опытный куратор и уроженка Гера, чтобы выделить художественный путь Дікса.

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