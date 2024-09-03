- Выставка пингвинов в Куксхейвене объявляет о временном закрытии

Музей пингвинов в Цухерене завершает свою деятельность к концу ноября. Об этом объявили его основатели, Биргит Берендс и Стефан Кирххоф. Открытый в 2009 году, музей является домом для значительной части крупнейшей в мире коллекции пингвинов, а также специальных выставок и лекций. Последний рабочий день музея приходится на 2 ноября, субботу.

Владельцы приняли это решение осенью, сославшись на значительные временные затраты как на основной фактор. В течение почти полутора десятилетий пара жертвовала отпусками и личным временем, чтобы гарантировать бесперебойную работу музея, финансируемого исключительно пожертвованиями.

К сожалению, подходящей замены музею пока не найдено. Как сообщается, это единственный в своем роде во всем мире. "Это трудно, но необходимо – мы уже не молодые и наши обстоятельства изменились за годы", - сказал Стефан Кирххоф. "Если вы не можете эффективно управлять таким заведением, лучше прекратить его деятельность".

Экспонаты из коллекции пингвинов будут выставлены на продажу. С момента открытия музей посетило более 55 000 человек. Доходы музея часто жертвовались на благотворительные организации и учреждения через клуб.

Заинтересованные стороны могут приобрести часть музея 4 октября и 9 ноября. На продажу выставляются не только коллекция, но и мебель музея. В 2021 году Немецкий институт рекордов признал коллекцию, насчитывающую более 26 000 экспонатов, крупнейшей в мире. Уже тогда пара выразила желание сократить коллекцию.

Даже после закрытия Музея пингвинов его уникальная коллекция продолжит оказывать влияние. Несмотря на множество музеев во всем мире, ни один из них не может похвастаться подобной всеобъемлющей коллекцией пингвинов.

Читайте также: