- Выставка искусства Леона да Винчи в Гамбурге

Погрузитесь в мир и карьеру знаменитого универсала Леонардо да Винчи, начинающегося 17 сентября в hamburg's "Leonardo da Vinci – L'Uomo Universale" выставке. В этом событии в Gausshof будут представлены модели его изобретений, произведения искусства, мультимедийные презентации и погружающая среда, согласно организаторам выставки. Да Винчи олицетворяет сущность человека Ренессанса.

Его приспосабливаемость отличает его от таких выдающихся художников, как Микеланджело, Рафаэль и Боттичелли. В сферах живописи, механических искусств, математики и анатомии острые наблюдения да Винчи породили новаторские концепции и изобретения, продолжающие влиять на мир.

Первая последующая фраза: "Леонардо да Винчи, как уже было сказано, олицетворяет идеал человека Ренессанса". Вторая фраза: "Кроме того, его разнообразные достижения в областях, таких как живопись, механические искусства, математика и анатомия, отличают его от коллег, подобных Микеланджело и Рафаэлю".

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