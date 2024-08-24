Высший судебный орган федеральной системы утвердительно одобряет правила Мэриленда, касающиеся разрешения на приобретение оружия.

Большинство судей 4-го окружного суда США в Ричмонде, Виргиния, поддержало решение суда низшей инстанции в пользу Мэриленда.

Основная часть отвергла довод истцов о том, что закон Мэриленда о квалификации владельцев огнестрельного оружия нарушает право граждан на владение и ношение огнестрельного оружия согласно Второй поправке. Данный закон требует от большинства жителей Мэриленда получить лицензию на владение пистолетом перед его приобретением.

Старший судья Барбара Милано Кинан написала основное мнение в пятницу, с которым согласились девять других судей. Пять судей выразили мнение, согласующееся с решением большинства, и двое выразили несогласие.

"Требование лицензии на пистолет остается конституционным, так как оно соответствует основным принципам, лежащим в основе многолетней традиции регулирования огнестрельного оружия в нашей стране", - написала судья Эллисон Джонс Рашинг в дополнительном мнении.

В своем возражении судья Джулиус Ричардсон заявил, что Мэриленд "не продемонстрировал, что история и традиция обосновывают его требование лицензии на пистолет".

"Я могу только надеяться, что будущие дела изменят курс и будут рассматривать регулирование огнестрельного оружия в соответствии с историей и традицией", - написал он.

Суд согласился рассмотреть дело после принятия решения 2-1 трехчленной коллегии судей в прошлом году, которое объявило, что требования, такие как предоставление отпечатков пальцев для проверки backgrounds и прохождение четырехчасового курса безопасности обращения с огнестрельным оружием, не соответствуют Конституции.

В своем разделенном решении в ноябре коллегия 4-го округа рассмотрела дело в свете решения Верховного суда США 2022 года, которое ознаменовало значительный сдвиг в законодательстве о Второй поправке. Решение 6-3 привело к существенному расширению прав на владение огнестрельным оружием на фоне серии массовых расстрелов.

С консервативным большинством и либеральными судьями в меньшинстве Верховный суд отменил закон Нью-Йорка и заявил, что американцы имеют право носить огнестрельное оружие в общественных местах для самообороны. Он также потребовал, чтобы политики в области оружия соответствовали истории традиционного регулирования огнестрельного оружия в стране.

Исковое заявление возникло из-за вызова закона Мэриленда 2016 года, требующего от граждан получать специальное разрешение перед покупкой пистолета. Истцами были группа Maryland Shall Issue и лицензированный оружейный магазин Atlantic Guns Inc.

Марк Пеннак, президент Maryland Shall Issue, заявил, что истцы считают решение пятницы противоречащим прецеденту Верховного суда и "явно ошибочным с точки зрения здравого смысла".

"Мнение большинства, по словам диссентера, 'беспочвенно'", - сказал он, добавив, что прошение Верховного суда о пересмотре решения "почти само собой пишется".

Закон Мэриленда был принят в 2013 году после массового расстрела в школе Сэнди Хук в Коннектикуте. Он установил требования для потенциальных покупателей огнестрельного оружия: прохождение четырехчасовой программы безопасности, предоставление отпечатков пальцев и прохождение backgrounds, достижение 21 года и проживание в Мэриленде.

Активисты, выступающие за права на оружие, утверждали, что закон 2013 года сделал приобретение пистолета чрезвычайно дорогим и трудоемким. До введения закона граждане должны были пройти более короткую программу обучения и пройти backgrounds. Однако сторонники более строгих требований утверждали, что они служат разумным средством предотвращения попадания огнестрельного оружия в руки неподходящих лиц.

Суд рассматривал дело в марте. Это одно из двух дел о правах на оружие, возникших в Мэриленде, которые федеральный апелляционный суд рассмотрел примерно в то же время. Другое дело - это вызов запрету на assault weapons в Мэриленде.

Адвокат генеральный прокурор Мэриленда Энтони Браун заявил, что решение знаменует "победный день для Мэриленда и разумной безопасности огнестрельного оружия".

"Мы должны убедиться, что огнестрельное оружие не попадет в руки тех, кто, согласно нашим законам, не имеет на него права", - сказал Браун в заявлении. "Заявление на получение лицензии на оружие и необходимая подготовка и проверка backgrounds являются всеми важными проверками безопасности".

Читайте также: