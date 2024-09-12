Высшая политическая фигура Ирана выражает несогласие с отношениями между Ираном и Россией.

Высокопоставленный иранский политик, известный своими консервативными взглядами, открыто критикует отношения своей страны с Россией. Эта критика прозвучала на фоне новых санкций и дипломатических разногласий. В посте на платформе X бывший вице-президент парламента Али Мотахари подчеркнул свежие санкции, введенные Германией, Францией и Великобританией, из-за поставок Ираном баллистических ракет в Россию.

Одновременно Мотахари выразил озабоченность в связи с дипломатическими разногласиями с политикой России в отношении Кавказа. Министерство иностранных дел Ирана решительно опровергает эти обвинения в поставках ракет.

Недавно в Иране появилось предложение, которое может изменить геополитику Кавказа. Иран граничит с Арменией, основной частью Азербайджана и Нахичеванью, автономным регионом, принадлежащим Азербайджану, на северо-западе. Россия предложила соединить эти две части Азербайджана через коридор. Тегеран опасается, что это может угрожать его стратегически важному маршруту в Армению. Этот коридор, известный как коридор Сангачал, также установит прямое соединение между Азербайджаном и Турцией.

Исламская Республика Иран находится в состоянии политической изоляции из-за спорного ядерного programu, вопросов прав человека и своей политики на Ближнем Востоке. В результате ее руководство укрепило связи с Россией и Китаем. Исламская Республика теперь является частью Шанхайской организации сотрудничества и связана с странами БРИКС с начала года.

Однако эта стратегия также вызывает критику внутри Ирана. Многие граждане выступают за улучшение отношений с Западом. Даже консервативные голоса критикуют сдвиг в сторону Востока.

Али Мотахари, помимо критики свежих санкций и дипломатических разногласий в отношениях Ирана с Россией, также выразил обеспокоенность потенциальным влиянием политики России в отношении Кавказа на связи Ирана с Арменией. Предложенный российский коридор через Азербайджан может угрожать стратегически важному маршруту Ирана в Армению, вызывая беспокойство в Тегеране.

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