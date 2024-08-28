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Высокоскоростные связи с данными для более 300 тысяч домов.

Vodafone и OXG начинают строительные проекты в Вандсбеке, стремясь к предоставлению оптоволоконных соединений для около 300 000 жилых домов в Гамбурге в ближайшие годы.

 and  John Stellmacher
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Vodafone и OXG намереваются оснастить примерно 300 000 жилых домов в Гамбурге оптоволоконным...
Vodafone и OXG намереваются оснастить примерно 300 000 жилых домов в Гамбурге оптоволоконным подключением.

- Высокоскоростные связи с данными для более 300 тысяч домов.

"Vodafone и OXG планируют существенно укрепить оптоволоконную сеть в Гамбурге. В ближайшие годы около 300 000 домохозяйств смогут насладиться быстрыми оптоволоконными подключениями, как было объявлено на церемонии закладки фундамента в Вандсбеке. Эти оптоволоконные подключения обещают скорости более 1 Гбит/с, гарантируя плавные видеозвонки, высококачественные онлайн-игры в 3D и бесперебойное воспроизведение фильмов в 4K."

"Михаэль Юнгвирт, член правления Vodafone Germany, заявил: "Оптоволокно будет уложено tanto в частные дома, как и в большие многоквартирные комплексы, обслуживая многих жителей". Штефан Рютер, коммерческий директор OXG, добавил: "Наш оптоволоконный сети открыт для любого провайдера телекоммуникационных услуг, независимо от их размера".

"OXG Fiber GmbH — это сотрудничество между Vodafone и Altice, запущенное в 2023 году. together они владеют 50% акций и стремятся предоставить оптоволоконную связь до семи миллионов домохозяйств по всей стране, вложив до семи миллиардов евро в это начинание.

"Комиссия одобрила совместное предприятие между Vodafone и OXG, что открывает путь для их расширения оптоволоконной сети в Гамбурге.

"Комиссия подчеркнула потенциальные преимущества сотрудничества между Vodafone и OXG, такие как улучшенные скорости и подключение к интернету для жителей Гамбурга."

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