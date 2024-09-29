Высокооплачиваемые выборы губернатора Нью-Гэмпшира проверяют влияние избирателей, которые поддерживают кандидатов из разных политических партий, прозванных "разделяющими билеты".

Бывший сенатор-республиканец, занимавший пост в течение одного срока, предпринимает еще одну попытку в Нью-Гэмпшире в этом году, сражаясь в самой напряженной губернаторской гонке страны.

Влияние главного кандидата в президенты от республиканцев значительно, вызывая беспокойство среди некоторых республиканцев в Нью-Гэмпшире, которые сомневаются в количестве сторонников Камалы Харрис, которых можно переубедить, если Трамп, похоже, проиграет в этом районе.

Демократы пытаются превратить соревнование в национальный вопрос, целясь на Айте и аборты, и Трампа. Однако республиканцы пытаются сосредоточиться на местных вопросах, критикуя tenure Крейг в качестве мэра Манчестера, связывая ее с бездомностью и проблемами с наркотиками в городе.

"Кажется, она не предприняла никаких усилий, чтобы помочь", - прокомментировал Рэй Лоуренс, 73-летний житель, заканчивающий обед в Манчестере. Лоуренс восхищается сенатским и прошлым опытом Айте в качестве генерального прокурора и поддерживает Трампа.

С другой стороны, Клодетт Ларош, 71-летняя жительница Хуксетта, объяснила свою поддержку Крейг: "Она стоит за женщин".

Конкуренция между Айте и Крейг проверит прочность разделения голосов в штате, который делает это чаще, чем большинство, но также слегка склоняется к демократам на федеральном уровне. Хиллари Клинтон выиграла Нью-Гэмпшир с небольшим перевесом в 2016 году; Джо Байден увеличил эту победу четыре года спустя.

"Если избиратели решат проголосовать против Трампа, я не вижу доказательств того, что многие будут делать различие между другими республиканцами и Трампом", - сказал бывший председатель республиканской партии штата Фергус Каллен, сторонник Айте и самопровозглашенный "никогда не Трамп республиканец".

"Есть достаточно доказательств того, что избиратели знают, как разделять голоса, но это гонка за открытую должность", - заметил Каллен, отмечая более слабую запись Айте по сравнению с Сануну.

Аборты влияют на избирателей-демократов

Во время своей переизбирательной кампании в 2016 году Айте отозвала свою поддержку Трампа после выхода "ленты Access Hollywood". Многие приписали ее близкое поражение от демократа Магги Хассан этому шагу, так как это якобы ослабило поддержку ее среди сторонников Трампа.

В этом году Айте поддерживает Трампа.

"Конечно, у нас были разногласия в 16-м", - сказала Айте во время интервью с WMUR,campaigning for the GOP nomination. "Но с тем, где мы сейчас как страна, нет сомнений, что он правильный выбор".

Изменение Айте по отношению к Трампу стало мишенью для атак демократов, которая является частью их более широкой стратегии, чтобы поставить под сомнение ее честность.

"Теперь, когда Келли Айте снова баллотируется, она скажет что угодно, чтобы выиграть", - заявляет голос закадрового голоса в рекламе Нью-Гэмпширской демократической партии, показывая ее комментарии о Трампе в 2016 году.

Демократы обвиняют Айте в неоднозначной позиции по абортам, ссылаясь на определенные голосования в Сенате, такие как отмена финансирования Planned Parenthood, и ее роль в качестве гида через процесс подтверждения для назначенного Трампом судьи Верховного суда Нила Горсуча, который проголосовал за отмену "Роу против Уэйда".

"У меня слишком много истории с Келли Айте", - прокомментировал 40-летний Артур Лейхи, гуляя по Элм-стрит.

Айте, которая описала себя как "про-жизнь", утверждает, что будет защищать "закон Нью-Гэмпшира", который разрешает аборты до 24 недель.

"Я не изменю этот закон, и я воспользуюсь veto-пером, если кто-то пришлет мне закон, который более строго ограничивает ваши права", - заявляет Айте в одной рекламе.

"Мы все знаем, что они делают", - заявляет она в другом ролике, реагируя на обвинения своих демократических оппонентов. "Политизируют аборты, чтобы выиграть голоса. Это неправильно и не Нью-Гэмпшир".

Эти заявления не убеждают Билла Лонергана, 62-летнего, который был в Манчестере в дождливый пятничный день. "Я немного обеспокоен Айте по поводу абортов", - сказал он, держа на руках свою маленькую внучку. "Я не доверяю ей", - продолжил он, утверждая, что ее позиция не подписывать ограничения на аборты звучит слишком осторожно.

Кампания Айте не ответила на запросы CNN.

Республиканцы делают акцент на закон и порядок

В ресторане Puritan Backroom в Манчестере двое сторонников Трампа за баром сказали, что они поддерживают Айте.

"Она консервативна", - сказала 59-летняя Сьюзан Бернтсен, сожалея о управлении Крейг Манчестером, который теперь имеет республиканского мэра.

Бернтсен и ее сестра заявили, что бездомность и попрошайничество на улицах стали неконтролируемыми, делая уличную еду непривлекательной.

"Я не доверяю ей", - заключила Бернтсен, эхом повторяя ту же фразу, которую демократы используют против Айте.

"Келли Айте тоже не является любимым кандидатом", - добавила Бернтсен. "Мы сторонники Трампа, и она дистанцировалась от него" во время гонки за Сенат в 2016 году. "Но мы должны подумать о том, что лучше для штата сейчас".

Рекламы со стороны Айте критикуют Крейг за ухудшение проблемы бездомности в Манчестере - показывая видео места, которое обычно называют "Крейгвиль", лагерь бездомных. Они также обвиняют ее в попытке повысить налоги Манчестера шесть раз. В штате, который не имеет налога на доход, республиканцы пытаются эксплуатировать опасения по поводу того, что город "превращается в Массачусетс", связывая Крейг с демократическим губернатором Мауры Хили из Массачусетса.

При руководстве Крейг городские советники Манчестера утвердили бюджеты, которые превышали налоговый лимит города - ограничение, которое ограничивает количество доходов, которое может быть получено за счет налогов на имущество - хотя это не было частью личных предложений бюджета Крейг. Кампания Крейг утверждает, что во время своего пребывания расходы города возросли из-за сокращения государственного финансирования, и в целом налоги на имущество фактически снизились. Она заявила, что в качестве губернатора она наложит вето на любое предложение о введении налога на продажи или доходы, но поддерживает налог на дивиденды, утверждая, что он влияет на состоятельных лиц.

В интервью в своем офисе предвыборной кампании в Манчестере Крейг подчеркнула свою приверженность решению проблемы бездомности – открытию первого городского приюта, финансируемого из бюджета, и строительству доступного жилья, одновременно акцентируя внимание на связях Эйотт с гигантом частного капитала Blackstone. Недавняя реклама Крейг стремится представить Манчестер в более позитивном свете, показывая бывшего демократического губернатора Джона Линча, хвалящего рабочие места в области продвинутого производства в городе.

Реклама Республиканской партии, представляющая Манчестер в негативном свете, вызвала критику со стороны некоторых избирателей Манчестера, в результате чего кампания Эйотт удалила рекламу прошлого месяца, неверно подразумевавшую, что жестокое убийство произошло, когда Крейг была мэром.

Тем не менее, бывший председатель Республиканской партии Каллен считает, что более широкие критические замечания в адрес администрации Манчестера могут оказаться эффективными, поскольку большинство избирателей штата не проживают там. "Мэрам трудно продвигаться вверх из-за этой причины", – заявил он.

Крейг получает поддержку как от национальных партий, так и от сильной координированной кампании демократов в штате, в то время как кампания Эйотт в основном зависит от самой Эйотт. Она получила поддержку Ассоциации губернаторов-республиканцев, которая недавно заявила, что не будет выделять дополнительные средства для Северной Каролины – единственной другой высоко конкурентной губернаторской гонки в этом цикле – после сообщения CNN о провокационных замечаниях кандидата от Республиканской партии.

"Ассоциация губернаторов полностью посвящена сохранению контроля Республиканской партии над Нью-Гэмпширом, чтобы процветание Нью-Гэмпшира продолжалось, и нет лучшей кандидатуры для этой задачи, чем Келли Эйотт", – заявила пресс-секретарь Ассоциации губернаторов Кортни Александр в заявлении. "Джойс Крейг пренебрегла Манчестером, и если ей дадут шанс, она поступит так же со всем Скалистым штатом".

Недавнее опрос, проведенное в Скалистом штате Университетом Нью-Гэмпшира, показал, что между Эйотт и Крейг нет явного лидера.

Тем не менее, если Харрис выиграет Нью-Гэмпшир, остается вопрос: насколько узким должен быть отрыв Эйотт, чтобы сохранить губернаторство в руках республиканцев?

Если это менее чем в однозначных цифрах, Каллен считает, что Эйотт может победить.

Мик Деннихи, республиканский стратег Нью-Гэмпшира, согласился: "Можно отнять несколько процентных пунктов – возможно, 3 или максимум 4".

Тем не менее, Деннихи прокомментировал, что за этим становится сложно.

"Я считаю, если Трамп проиграет с разницей в 6-8 процентов, скорее всего, демократы выиграют Палату представителей", – заявил он.

В горячей губернаторской гонке в Нью-Гэмпшире позиция Эйотт по вопросу об абортах становится спорной темой, с демократами, обвиняющими ее в имеющейся спорной позиции из-за своих прошлых голосований в Сенате и роли в процессе утверждения судьи Верховного суда Неила Горсуча. (из текста)

Политическая реклама от Нью-Гэмпширской Демократической партии критикует Эйотт, заявляя: "Теперь, когда Келли Эйотт снова баллотируется, она скажет все, чтобы выиграть", показывая ее комментарии 2016 года о Трампе и его спорной позиции по вопросу об абортах. (новый абзац)

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