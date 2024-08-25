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Высокие расходы - авиационный сектор ожидает снижения доступности воздушных путей

Авиационная отрасль выражает обеспокоенность растущими расходами, в том числе дорогостоящим тарифам на авиабилеты и увеличенным налогообложением авиационных перевозок. Возможно, эти проблемы повлияют на услуги, предоставляемые аэропортами в Германии.

 and  Lauren Adams
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Авиаотрасль может столкнуться с отменой рейсов из-за растущих расходов
Авиаотрасль может столкнуться с отменой рейсов из-за растущих расходов

- Высокие расходы - авиационный сектор ожидает снижения доступности воздушных путей

В мае была введена пошлина на вылет, которая, по мнению авиационной отрасли, приведет к отмене рейсов в немецких аэропортах. По словам Йоахима Ланга, главы Ассоциации немецкой авиации (BDL), это увеличение пошлины приведет к сокращению 4 миллионов мест в зимнем расписании полетов. Кроме увеличения пошлины, Ланг также отметил удвоение сборов за досмотр безопасности и сборов за управление воздушным движением в Германии, которые намного ниже в других странах. Это финансовое бремя заставляет авиакомпании пересматривать целесообразность продолжения операций в Германии.

Ирландский бюджетный перевозчик Ryanair ранее призвал немецкое правительство пересмотреть увеличение пошлины на вылет, угрожая сократить свои операции в немецких аэропортах на дополнительные 10% или 1,5 миллиона мест в предстоящем летнем сезоне. Вместо этого они перенаправят свои операции в страны с более выгодной структурой затрат. Наряду с отменой повышения пошлины Ryanair также запросила снижение сборов за управление воздушным движением и приостановку запланированного увеличения сборов за досмотр пассажиров в аэропортах. Ланг поддержал подход Ryanair, назвав их требования разумными, а не агрессивными.

Ланг возглавил BDL в начале июля. Он призвал федеральное правительство использовать доходы от увеличения пошлины на вылет для стимулирования развития альтернативных авиационных топлив, как было согласовано в коалиционном соглашении. По словам Ланга, инвестиция в два миллиарда евро будет достаточной для перехода всего сектора на более экологичный след. "Федеральному правительству нужно только инвестировать два миллиарда евро, которые оно в конечном итоге окупит", - сказал Ланг.

Это увеличение пошлины распространяется на все пассажирские рейсы, вылетающие из немецких аэропортов, из-за финансового кризиса, с которым столкнулось федеральное правительство. Это увеличенная пошлина на авиабилет известна как налог на авиабилет.

Увеличение налога на авиабилет, вызванное увеличением пошлины на вылет, побудило ирландского бюджетного перевозчика Ryanair рассмотреть возможность сокращения своих операций в Германии. Кроме того, глава BDL Йоахим Ланг предлагает использовать доходы от этого увеличения налога для стимулирования развития альтернативных авиационных топлив.

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