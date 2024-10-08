Высокий суд отклонил спор Илона Маска с Джеком Смитом относительно архивов Трампа в Twitter.
Судебный орган не занял публичной позиции, и не было зарегистрировано значительного противодействия.
Инспектор Смит потребовал доступ к бывшим коммуникациям Трампа на платформе социальных сетей, ныне известной как X, во время расследования попыток бывшего президента перевернуть результаты выборов 2020 года. Трамп был обвинен в прошлом году, и его дело все еще рассматривается в окружном суде США в Вашингтоне, округ Колумбия.
X, утверждая, что Трамп должен иметь право заявить о привилегии исполнительной власти над записями, первоначально отказался сотрудничать и был оштрафован на 350 000 долларов. Компания не оспаривала сам ордер на обыск, а вместо этого оспаривала запрет на разглашение.
В своем апелляционном иске в Верховный суд X описало запрет на конфиденциальность как "непреcedentedное обхождение с привилегией исполнительной власти". Компания предупредила о далеко идущих последствиях, если правительство попытается получить информацию, защищенную другими привилегиями, такими как врачебная тайна.
Однако правительство отвергло эти опасения, заявив, что X не может утверждать какую-либо форму привилегии над записями.
"Четвертая поправка позволяет правительству получить ордер на обыск имущества непричастного третьего лица, если ордер основан на основаниях, свидетельствующих о том, что 'доказательства преступления будут найдены'", argued the special counsel's office.
Майк, который поддерживает переизбрание Трампа, был упомянут.
Нижний суд и трехчленная коллегия судей в Вашингтоне, округ Колумбия, согласились с офисом специального прокурора, что разглашение ордера могло потенциально навредить расследованию Большого жюри. Это расследование в конечном итоге получило несколько прямых сообщений, отправленных Трампом, и другие данные, связанные с аккаунтом @realDonaldTrump.
В этом политическом контексте компания X argued, что коммуникации Трампа должны быть защищены привилегией исполнительной власти, указывая на значительное политическое вовлечение в дело.
Несмотря на решение судебного органа, дело о обвинениях Трампа по-прежнему остается предметом политических дискуссий и споров.