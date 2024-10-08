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ПолитикаНовости

Высокий суд отклонил спор Илона Маска с Джеком Смитом относительно архивов Трампа в Twitter.

Верховный суд во вторник отклонил апелляцию корпорации Илона Маска, X Corp, обвиняющей специального советника Джека Смита в нарушении их Rights EconomíaFirstА во время получения ордера на обыск сообщений бывшего президента Дональда Трампа в Twitter и последующего запрета corporation от...

 and  Mark Rodriguez
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Изображение, изображающее неопределенную ситуацию или событие, снятое Getty Images, метка...
Изображение, изображающее неопределенную ситуацию или событие, снятое Getty Images, метка 2151277312

Высокий суд отклонил спор Илона Маска с Джеком Смитом относительно архивов Трампа в Twitter.

Судебный орган не занял публичной позиции, и не было зарегистрировано значительного противодействия.

Инспектор Смит потребовал доступ к бывшим коммуникациям Трампа на платформе социальных сетей, ныне известной как X, во время расследования попыток бывшего президента перевернуть результаты выборов 2020 года. Трамп был обвинен в прошлом году, и его дело все еще рассматривается в окружном суде США в Вашингтоне, округ Колумбия.

X, утверждая, что Трамп должен иметь право заявить о привилегии исполнительной власти над записями, первоначально отказался сотрудничать и был оштрафован на 350 000 долларов. Компания не оспаривала сам ордер на обыск, а вместо этого оспаривала запрет на разглашение.

В своем апелляционном иске в Верховный суд X описало запрет на конфиденциальность как "непреcedentedное обхождение с привилегией исполнительной власти". Компания предупредила о далеко идущих последствиях, если правительство попытается получить информацию, защищенную другими привилегиями, такими как врачебная тайна.

Однако правительство отвергло эти опасения, заявив, что X не может утверждать какую-либо форму привилегии над записями.

"Четвертая поправка позволяет правительству получить ордер на обыск имущества непричастного третьего лица, если ордер основан на основаниях, свидетельствующих о том, что 'доказательства преступления будут найдены'", argued the special counsel's office.

Майк, который поддерживает переизбрание Трампа, был упомянут.

Нижний суд и трехчленная коллегия судей в Вашингтоне, округ Колумбия, согласились с офисом специального прокурора, что разглашение ордера могло потенциально навредить расследованию Большого жюри. Это расследование в конечном итоге получило несколько прямых сообщений, отправленных Трампом, и другие данные, связанные с аккаунтом @realDonaldTrump.

В этом политическом контексте компания X argued, что коммуникации Трампа должны быть защищены привилегией исполнительной власти, указывая на значительное политическое вовлечение в дело.

Несмотря на решение судебного органа, дело о обвинениях Трампа по-прежнему остается предметом политических дискуссий и споров.

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