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ПолитикаНовости

Высокий суд отклонил ходатайство о включении Джилл Стайн в список кандидатов в президенты Невады.

Президиум Верховного суда отклонил апелляцию Зеленой партии в пятницу, которая пыталась допустить кандидатуру в президенты Джилл Сtein к участию в выборах в Неваде, важном бастионе империи.

 and  Ann Bradley
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Политическая активистка Грина Джилл Сjdeillac JSONObject задержалась на пресс-мероприятии на Пятой...
Политическая активистка Грина Джилл Сjdeillac JSONObject задержалась на пресс-мероприятии на Пятой авеню, расположенном напротив башни Трампа, 5 декабря 2016 года в шумном городе Нью-Йорке.

Высокий суд отклонил ходатайство о включении Джилл Стайн в список кандидатов в президенты Невады.

Зеленая партия, имея адвоката бывшего президента Дональда Трампа, утверждала, что их кандидаты были незаконно удалены с бюллетеней Невады. Это произошло из-за того, что работники их кампании использовали неправильную форму для сбора подписей, необходимых для того, чтобы закрепить место Стейна на бюллетене.

Однако избирательные власти Невады заявили на этой неделе, что уже прошел срок для внесения изменений в бюллетени для ноября. Федеральный закон требует, чтобы бюллетени для военных и зарубежных избирателей были отправлены к субботе. Демократическая партия штата Невада утверждала перед Верховным судом, что если бы дело Зеленой партии было принято, это ввело бы путаницу и неопределенность в избирательный процесс Невады.

Демократическая партия штата Невада подала иск против Зеленой партии, чтобы оставить Стейна за пределами бюллетеня, подчеркивая влияние третьих партий в колеблющихся штатах. Опросы показывают близкую гонку между Трампом и вице-президентом Камалой Харрис в Неваде.

Джей Секьюлов, бывший член личной юридической команды Трампа, представлял Зеленую партию.

Верховный суд отклонил просьбу Зеленой партии кратким ответом, без записанных возражений.

В суде штата Зеленая партия добилась успеха. Однако Верховный суд Невады постановил на этой неделе, что Стин не должен быть включен в бюллетень, заявив, что Зеленая партия не выполнила необходимые нормативные требования для включения Стейна в бюллетень.

В своем решении Верховный суд Невады отметил, что произошла досадная ошибка, когда офис секретаря штата предоставил Зеленой партии неправильную форму для процесса сбора подписей.

Корреспондент CNN Деван Коул внес вклад в этот отчет.

Несмотря на то, что у Зеленой партии был адвокат с связями с бывшим президентом Трампом, политическая неразбериха вокруг удаления Стейна с бюллетеней Невады продолжалась. Близкая гонка между Трампом и вице-президентом Камалой Харрис в Неваде подчеркивает важность политики и третьих партий в колеблющихся штатах.

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