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Высокий суд одобрил введение EPA правил Байдена о метане и ртути, что стало необычным успехом.

Верховный суд поддержал в пятницу указы администрации Байдена, направленные на снижение выбросов метана, парникового газа, и уровня ртути.

 and  Ann Bradley
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Исходит дым из высоких промышленных сооружений
Исходит дым из высоких промышленных сооружений

Высокий суд одобрил введение EPA правил Байдена о метане и ртути, что стало необычным успехом.

Решения не соблюдают нормативы метана и ртути, а вместо этого позволяют администрации вводить их, пока продолжаются правовые споры – процедура, которая может растянуться на годы.

Отдельно суд рассматривает пакет срочных апелляций, требуя от электростанций на угле и новых газовых электростанций радикально снизить выбросы.

Двадцать четыре штата-республиканца просили Верховный суд заблокировать норматив метана, утверждая, что Агентство по охране окружающей среды превысило свои полномочия, принимая его.

Агентство ожидает, что правило сократит выбросы метана на 80% в нефтегазовых операциях к 2038 году.

Сначала апелляционный суд в Вашингтоне, округ Колумбия, отклонил просьбу штатов приостановить новые нормативы метана.

Метан, основной компонент природного газа и побочный продукт добычи ископаемого топлива, является мощным источником экологического загрязнения, имея более чем 80-кратное воздействие на глобальное потепление по сравнению с диоксидом углерода в течение первых двадцати лет своего пребывания в атмосфере.

Правило о ртути, вступившее в силу в июле, штрафует определенные электростанции на угле за снижение выбросов ртути, а также повышает нормативы выбросов для других металлов, таких как мышьяк и хром. Двадцать три штата-республиканца, в том числе Северная Дакота, Западная Виргиния и Аляска, а также многочисленные отраслевые группы подали иск против этого правила.

В своем прошении в Верховный суд штаты выразили сомнения в способности агентства "количественно определить любую существенную пользу для здоровья населения или окружающей среды, возникающую из требуемого сокращения". Отраслевые группы выразили опасения по поводу затрат на модернизацию электростанций и предсказали рост цен на электроэнергию.

Продолжающиеся правовые споры вокруг нормативов метана и ртути привели к задержке их полной реализации. Если новые нормативы будут утверждены, они могут значительно сократить выбросы метана, которые являются мощным источником экологического загрязнения.

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