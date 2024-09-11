Высокий суд Испании рассматривает законодательство о помиловании каталонских протестующих

Конституционный суд Испании рассмотрит конституционную законность законодательства об амнистии для сторонников каталонской независимости. Суд, имеющий консервативное большинство, согласился с просьбой Верховного суда проверить закон, так как он вызывает опасения в отношении принципа равенства всех испанских граждан перед законом. Этот процесс может занять несколько месяцев.

Амнистия была разработана для защиты активистов Каталонии от судебных последствий испанской судебной системы после неудачной попытки независимости в 2017 году в богатом северо-восточном регионе Испании. Это был жест доброй воли от социалистического премьер-министра Педро Санчеса в отношении сторонников независимости, которые занимают влиятельные позиции в парламенте Мадрида через две партии.

Санчес использовал их поддержку, чтобы обеспечить парламентское большинство после всеобщих выборов в прошлом году. Объявление об амнистии вызвало месяцы недовольства среди консервативных критиков.

Тем не менее, применение амнистии теперь находится в руках отдельных судей, которые будут оценивать каждый случай по его достоинствам. В примечательных случаях, таких как бывший президент региона Каталонии Карлеса Пуйдемонта, судьи решили не применять закон. На данный момент многие люди воспользовались им, в то время как другие остаются в юридической неопределенности, ожидая судебного решения.

Крупнейшая оппозиционная партия Испании, Народная партия, а также несколько региональных правительств, возглавляемых социалистами, подали иски, оспаривающие конституционность закона об амнистии.

Конституционный иск против закона об амнистии крупнейшей оппозиционной партией Испании и несколькими региональными правительствами может потенциально отложить его реализацию на несколько месяцев. Несмотря на то, что амнистия предоставляет защиту многим активистам Каталонии, она вызвала споры и судебные разбирательства, которые могут продлить их судебные процессы.

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