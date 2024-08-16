- Высокая тревога по Mpox - что это значит?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила "Международную чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения" (МЧС) из-за распространения определенного штамма вируса оспы обезьян в Африке. Это наивысший уровень тревоги, который также временно активировался из-за пандемии COVID-19.

Ожидается ли аналогичное развитие, как в случае с короной?

Нет. Пути передачи обоих вирусов существенно различаются - и так же отличается их заразность. Sars-Cov-2 главным образом передается через мелкие капельки в воздухе, то есть через дыхательные пути. В отличие от этого, основным путем передачи оспы обезьян является кожный контакт.

Это в основном включает тесный кожный контакт во время секса или тесные объятия, массаж и поцелуи, как объясняет Институт Роберта Коха (ИРК). Риск заражения особенно высок у инфицированных лиц с сыпью, ранами или корками.

Однако корона вирусной передачи длится относительно короткое время - в отличие от оспы обезьян, где люди остаются заразными до полного заживления всех ран и образования нового слоя кожи, что может занять несколько недель, согласно ИРК.

Передача оспы обезьян также возможна, хотя и реже, через секс-игрушки, постельное белье и полотенца или поверхности, которых касался инфицированный человек. Вблизи от инфицированного человека передача через капельки также возможна, как указано в ИРК.

А что насчет вакцин?

Существует защитная вакцина. Она снижает риск вспышки и облегчает течение заболевания. Однако есть проблемы с поставками таких вакцин в Африке и других странах в глобальном Юге.

Немецкая комиссия по вакцинации Stiko в настоящее время рекомендует использование вакцин только для определенных групп риска.

Исследования новых вакцин-кандидатов ведутся, например, в компании Biontech. Сейчас одобренные вакцины были разработаны для защиты от натуральной оспы.

Это оспа обезьян и монкепокс одно и то же?

Да. Оспа обезьян - это сокращенная форма английского слова Monkeypox для монкепокса. Вирус был впервые описан у обезьян, отсюда и название.

ВОЗ установила новое название, потому что термин Monkeypox может восприниматься как расистский и стигматизирующий, и различные институты были попрошены переименовать болезнь.

В общем, ВОЗ больше не называет заболевания в честь животных или стран, где они обнаруживаются, чтобы предотвратить дискриминацию.

Откуда взялся патоген?

Вирус оспы обезьян (MPXV) связан с классическими осповыми вирусами (вирусом оспы) и вирусами коровьей оспы. Он имеет различных грызунов в Западной и Центральной Африке в качестве естественных хозяев. Обезьяны и люди являются так называемыми тупиковыми хозяевами, к которым патогены менее приспособлены.

Вирус имеет два генетических клада (I и II). Международная ситуация с оспой обезьян с мая 2022 года связана с кладом IIb. Заражения кладом I вирусами наблюдались исключительно в Западной и Центральной Африке.

В этом году было зарегистрировано более 14 000 подозрительных случаев и более 500 смертей из Демократической Республики Конго и других африканских стран - больше, чем за весь предыдущий год.

Эксперты считают, что это может быть только верхушкой айсберга, потому что недостаточно тестирования и не все инфицированные лица обращаются за медицинской помощью.

Какая ситуация в Германии?

Согласно ИРК, в настоящее время нет известных случаев клада I в Германии. В настоящее время нет повышенного риска от клада I вирусов в Германии, как было заявлено. ИРК внимательно следит за ситуацией и скорректирует свои рекомендации при необходимости.

Из клада IIb ИРК уже зарегистрировал около 3800 случаев по всей стране, при этом подавляющее большинство (около 3700) произошло с раннего лета до осени 2022 года. С лета 2023 года число случаев стабильно регистрируется на низком уровне - в диапазоне от одного до низких двухзначных чисел в месяц.

В Германии пока не зарегистрировано смертельных случаев.

Какая ситуация в мире?

Швеция недавно сообщила о первом подтвержденном случае клада Ib за пределами африканского континента, согласно данным правительства. Пострадавший человек ранее находился в Африке.

Развитие находится под тщательным наблюдением, но специальные меры инфекционного контроля для широкой общественности в настоящее время не необходимы, как было заявлено.

Европейское агентство здравоохранения ECDC ожидает, что будут зарегистрированы больше случаев. Однако вероятность устойчивой передачи в Европе очень низкая, при условии, что импортированные случаи быстро диагностируются и принимаются меры контроля.

Каковы симптомы?

В отличие от натуральной оспы, которая была объявлена eradicated в 1980 году, инфекции оспы обезьян у людей, как правило, более мягкие и проходят самостоятельно, согласно информации ИРК. Однако могут наблюдаться тяжелые течения и, редко, смертельные случаи, особенно у детей и людей с ослабленной иммунной системой.

Симптомы включают прыщи, пузыри, сыпь или раны в области гениталий или ануса, а также на других частях тела, таких как руки, ноги, грудь, лицо или во рту, как объясняет ИРК. Кожные изменения могут быть очень болезненными. Кроме того, общими симптомами заболевания являются лихорадка, головная боль, мышечные и спинные боли, озноб или усталость.

Симптомы обычно появляются через 4-21 день после контакта с инфицированными лицами.

Лечение в основном направлено на облегчение симптомов.

Не было ли уже "Здравоохранной чрезвычайной ситуации" из-за оспы обезьян?

Да. ВОЗ уже объявила чрезвычайную ситуацию из-за оспы обезьян в июле 2022 года, когда случаи клада IIb были зарегистрированы в десятках стран, в том числе в Германии. Чрезвычайная ситуация была снята в мае 2023 года, когда вспышки в большинстве стран - также благодаря вакцинации - были взяты под контроль.

Вариант вируса из Центральной Африки (Кlade I), вызывающий сейчас беспокойство, по-видимому, вызывает более тяжелые формы заболевания, чем западноафриканский вариант (Кlade IIb). Однако текущая ситуация с данными еще не дает точной информации об этом.

Кроме того, в 2023 году кlade Ib все чаще обнаруживается на востоке Демократической Республики Конго, что, по оценкам ВОЗ, указывает на дальнейшую адаптацию вируса к человеку.

Что означает самый высокий уровень тревоги?

Конкретных последствий нет. ВОЗ надеется, что этот шаг побудит к большей бдительности среди властей во всем мире и поможет получить больше финансовой поддержки для мер сдерживания в Африке.

Есть ли уже реакции?

ВОЗ надеется на большее поддержки для пострадавших африканских стран, например, при закупке вакцин.

Китай отреагировал ужесточением контроля на границе для граждан из пострадавших стран. Лицам, прибывающим из государств с случаями вируса, которые имели контакт с Mpox или проявляют соответствующие симптомы, следует сообщать в таможню, как было объявлено. ВОЗ рекомендует не закрывать границы в ответ на вирус.

Научное сообщество активно исследует вакцины для смягчения последствий Mpox, в частности, для лиц из групп высокого риска. В настоящее время доступна защитная вакцина, которая снижает риск вспышки и облегчает течение заболевания.

Mpox передается в основном через тесный кожный контакт, такой как во время сексуальной активности или длительного тесного контакта, как указано в Институте Роберта Коха (RKI). В отличие от Sars-Cov-2, вируса, вызывающего COVID-19, который в основном передается через крошечные капельки в воздухе.

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