- Высокая температура, высокая мужская сила?

Размер мира крупнейшего неофициально подтвержденного эрегированного пениса, принадлежащего индивиду Jonah Falcon, составляет примерно 33 сантиметра. Он все еще не получил официального признания от Книги рекордов Гиннесса. В среднем длина пениса составляет около 13,12 сантиметров. Как правило, женщины мало интересуются такими статистическими данными, согласно многочисленным опросам. С другой стороны, мужчины часто обращают внимание на размер своего пениса. Если пенис внезапно кажется больше, это обычно заметно. Многие мужчины сообщали о таком явлении, наиболее часто во время теплой погоды.

В 2018 году журналистка Tracy Moore в now-discontinued "MEL Magazine" ввела термин "Summer Penis Phenomenon": "Летний пенис - это неуловимое явление, которое варьируется в зависимости от сезонов. Никакие упражнения или продукты питания не могут увеличить его". Это временное увеличение размера пениса из-за тепла, возможно, делает его больше летом, чем зимой, когда он, как правило, "сжимается". Это миф или правда о сезонных колебаниях?

Уролог о летнем пенисе: "Он не усиливает потенцию"

Мы связались с доктором Axel Merseburger, директором клиники урологии Университетской больницы Любека и spokesperson Немецкого урологического общества. Merseburger подтверждает существование феномена летнего пениса, но редко пациенты обращаются за медицинской помощью, так как это не считается патологией. "В жару многие вещи расширяются. Даже iPhone расширяется, хоть и незначительно", - объясняет он. "В пенисе тепло вызывает расширение кровеносных сосудов, что позволяет большему количеству крови течь, в том числе в корпус спонгиозум".

Таким образом, летом пенис увеличивается, а не растет до рекордных размеров или навсегда. "Это похоже на начало эрекции, делая пенис больше", - говорит Merseburger. "Но мужчины не получают больших пенисов. При эрекции он остается таким же, как и зимой". Следовательно, летний пенис влияет только на "флакцидные" пенисы. И он также не улучшает сексуальную производительность мужчин. "Он не увеличивает потенцию, но и не вредит ему", - говорит Merseburger.

Противоположность - "оттянутый" зимний пенис

Противоположность летнего пениса? В холодную погоду кровеносные сосуды и корпус спонгиозум сокращаются, создавая впечатление меньшего пениса. "Вы испытывали это в сауне", - добавляет уролог. "Если после сеанса в сауне окунуться в ледяную воду, можно испытать летне-зимние эффекты один за другим".

Источник: BJU, MEL Magazine

Женщины могут меньше интересоваться дискуссиями о размере пениса, чем мужчины, как показывают многочисленные опросы. Однако временное увеличение размера пениса в теплую погоду является популярной темой, часто упоминаемой как "феномен летнего пениса".

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