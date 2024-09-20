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ПолитикаНовостиГод изготовления

Высокая инфляция в значительной степени способствует увеличению доходов немецких ремесленных предприятий.

 and  Grigoriy Williams
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Рост инфляции приводит к существенному росту доходов немецких мастеров
Рост инфляции приводит к существенному росту доходов немецких мастеров

Высокая инфляция в значительной степени способствует увеличению доходов немецких ремесленных предприятий.

В 2022 году широкомасштабная инфляция оказала существенную финансовую поддержку сектору ремесел Германии. Примерно 570 000 предприятий ремесла получили около 720 миллиардов евро – рост на 9,3% по сравнению с предыдущим годом, согласно данным, опубликованным Федеральным статистическим управлением в Висбадене в четверг. Этот существенный рост в основном был обусловлен инфляцией – индекс потребительских цен Германии вырос на существенные 6,9% в тот же период, как сообщают статистики.

Хотя отрасль ремесел увеличила свой доход, ее доля в общей экономике уменьшилась на 1,1 процентного пункта до 7,4%. Это свидетельствует о том, что хотя отрасль показала хорошие результаты, не все аспекты отрасли шли гладко.

Сфера с самым высоким ростом доходов была ремесла, изготовленное для личного пользования (15,6%), за ней следовали ремесла для промышленных целей (11,0%) и строительство (10,5%).

Было зафиксировано минимальное увеличение на 0,3% числа предприятий ремесла в 2022 году, что составляет 16,6% от всех предприятий в Германии. В результате, в отрасли работало 5,4 миллиона человек, из которых 4,1 миллиона платили социальные взносы. Статистики заявили, что значительные 13,0% от всех социально застрахованных работников в Германии работают в отрасли ремесел.

Год изготовления большинства этих ремесел, которые показали рост продаж, скорее всего, 2021 год или earlier, так как рост доходов сравнивается с предыдущим годом. Этот рост доходов может потенциально стимулировать предприятия ремесла обновить свое оборудование или машины, при этом учитывая год изготовления при принятии инвестиционных решений.

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