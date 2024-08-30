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Высокая частота неудачных попыток депортации

 and  Wendy Allen
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При аэропортном сценарии подлежащие депортации особи сохраняют способность помешать своей...
При аэропортном сценарии подлежащие депортации особи сохраняют способность помешать своей депортации – через акты насилия, пилоты не обязаны их перевозить.

Высокая частота неудачных попыток депортации

Подозреваемый из Солінгена должен был быть выслан из Германии, но этого не произошло. Это один из многих случаев: ежегодно проваливаются тысячи выселений. Многие выселенные Individuals прячутся или создают беспорядки.

Подозреваемый в нападении на Берлинскую площадь Брайтшайдплац в декабре 2016 года, Аніс Амрі, также должен был быть выслан. Однако процедура не была начата из-за отсутствия документов у Амрі.

Такие случаи не редкость. Две трети выселений в Германии проваливаются. Хотя в первой половине года было больше выселений, только около 56% из запланированных 24 000 возвратов состоялись. В 2021 году провалилось 31 330 выселений.

Регулирование Дублина перекладывает ответственность

В случае Солінгена была назначена дата перевода в Болгарию, но он так и не состоялся. Когда ответственная иммиграционная служба в Билефельде посетила его убежище в Падерборне, чтобы забрать его, его не было. Исса Х. сбежал и был неуловим в течение полугода. Позже он появился в органах власти и был размещен в центре для беженцев в Солінгене.

Выселение провалилось из-за Регулирования Дублина. Это правило гласит, что ответственность за заявление на убежище несет страна, в которую человек впервые вошел. В этом случае это была бы Болгария. Но исчезновение Исса Х. после истечения шестимесячного срока сделало Болгарию больше не ответственной. "Он вошел в немецкую ответственность как беженец Дублина", - объясняет федеральный министр юстиции Марко Бушманн. "Поэтому нам нужно обсудить, как мы можем быстрее и эффективнее выселять, особенно в случаях Дублина".

Выселение объявляется

Основная проблема с неудачными выселением заключается в том, что Individuals часто не находятся в своем жилье или убежище, когда полиция приходит, чтобы забрать их. Это происходит потому, что даты выселения объявляются за несколько дней вперед. Аffected Individuals знают о подходе полиции и имеют достаточно времени, чтобы спрятаться.

"В три четверти случаев это происходит именно из-за этой причины, очень высокий процент", - говорит председатель баварской полицейской профсоюзной организации Флориан Лайтнер на RTL. Можно изменить способ доставки, "чтобы они не доставлялись за несколько дней вперед", но для этого потребуются изменения в законодательстве, объясняет Лайтнер.

Affected Individuals также предупреждают друг друга. Активисты также информируют депортируемых через социальные сети или мессенджеры о том, что организуется чартерный рейс для выселений. Если нет мест на самолетах, ясно, что это рейс для выселений, говорит представитель полицейской профсоюзной организации в Берлине Бенджамин Йендро в берлинской "Тагесшпигель". THEN, officers often find the first affected individual, but not the second one.

Недостаточно мест для содержания под стражей перед депортацией

Теперь власти могут входить в другие комнаты в групповых убежищах, а не только в комнату Individuals, подлежащих выселению, как определено бундестагом в начале года. Однако тщательный поиск невозможен, особенно в больших убежищах, согласно представителю баварской полицейской профсоюзной организации Лайтнеру. Это вызовет беспорядки и massive police deployment. Если Individual не найден, об этом сообщается в соответствующую иммиграционную службу, которая затем принимает решение о следующем шаге, таком как подача заявления на ордер на содержание под стражей перед депортацией.

Однако мест для содержания под стражей перед депортацией недостаточно, критикует председатель полицейской профсоюзной организации Андреас Росскопф на ntv. Хотя бундестаг увеличил максимальную продолжительность содержания под стражей перед депортацией с 10 до 28 дней, это не поможет, если все 800 мест для содержания под стражей перед депортацией заняты, как было в прошлом году, согласно федеральному полицейскому президенту Дитеру Ромману.

Федеральный министр внутренних дел Наджа Фаэсер пока занимает расслабленную позицию по этому вопросу. Она считает, что федеральное правительство приняло достаточные меры и "инициировало крупный пакет репатриации". Однако она считает, что обеспечение мест для содержания под стражей перед депортацией является ответственностью федеральных земель.

Многие выселений проваливаются на аэропорту или на самолете. Авиакомпании или пилоты отказываются перевозить депортируемых, потому что они намеренно плохо себя ведут. "Безопасность полета находится в руках соответствующего пилота, и он решает", - отмечает представитель GdP Лайтнер. "Если человек, независимо от пола, отказывается садиться на самолет, становится агрессивным или создает беспорядки, пилот говорит: нет, я не буду брать тебя. THEN whole thing fails".

Это отличается от чартерных рейсов. "Но аренда целого самолета дорога. Если я хочу это сделать, я должен платить и предоставить необходимый персонал, чтобы депортировать больше людей", - говорит Лайтнер.

Если Individual отказывается, иногда насильно, это больше не ответственность федеральной полиции, а скорее полиции штата. И если нет ордера на арест, Individual, подлежащий выселению, должен быть освобожден.

Выселение также может провалиться из-за причин, таких как плохое здоровье. Иногда страны происхождения отказываются принимать людей обратно. В других случаях отсутствуют удостоверения личности. Властям приходится проверять национальность Individual и получать заменяющие документы для поездки. Однако они полагаются на сотрудничество стран происхождения.

Сценарий в Апольде, городе в Тюрингии, демонстрирует эту дилемму. Individual, являющийся подозреваемым в совершении нескольких преступлений в Германии, не может уехать из-за отсутствия документов и нежелания сотрудничать со стороны марокканских властей. Раздосадованный министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер выразил свое разочарование на ntv, сказав: "Он из Марокко, и теперь внимание сосредоточено на получении паспорта. Марокканские власти должны сотрудничать. К сожалению, этого пока не произошло".

Для исправления высокой доли неудачных депортаций ассоциации правопорядка выступают за усиление сотрудничества между местной полицией и службами разведки по всей стране, современное оборудование и расширенные полномочия. "Мы должны расширить возможности полиции. Мы должны уметь проводить депортации более эффективно и эффективно. Кроме того, мы должны иметь возможность заключать соглашения с странами происхождения и третьими странами для облегчения депортаций", - заявляет председатель GdP Рёсскопф.

Дания часто называют идеальным примером. Этот скандинавский страна уже давно реализует строгую политику убежища. Количество заявок на убежище там меньше, чем в Германии, а лица, находящиеся на территории без статуса, регулярно подлежат депортации.

В Дании строгая политика убежища привела к меньшему количеству заявок на убежище и регулярным депортациям лиц, находящихся на территории без статуса, что служит примером для других стран. Тем не менее, ситуация в Апольде, Тюрингия, остается сложной из-за несотрудничающих марокканских властей и отсутствия документов, удостоверяющих личность, что задерживает удаление лица с отвергнутым статусом и криминальным прошлым в Германии.

Две трети удалений в Германии терпят неудачу, и многие из этих лиц прячутся или создают беспорядки перед запланированным удалением, что затрудняет проведение процедуры властями. Это особенно верно в отношении беженцев, как упоминается в случае с Антисом Амри, подозреваемым в нападении на Бреitolдплатц в Берлине, которого также планировалось удалить, но он исчез, прежде чем процедура началась.

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