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Высочайшая тревога пожаробезопасности в северных регионах Саксонии в связи с лесными пожарами

Продолжичная засуха усиливает риск лесных пожаров в северной части Саксонии. Поздним летним днем люди ищут облегчения в лесу. Большинство пожаров вызвано неосторожностью.

 and  Viktoriya Miller
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Уровень опасности лесных пожаров в Саксонии достиг своего пика
Уровень опасности лесных пожаров в Саксонии достиг своего пика

- Высочайшая тревога пожаробезопасности в северных регионах Саксонии в связи с лесными пожарами

Угроза лесных пожаров возрастает в Саксонии. Как сообщает государственная организация Sachsenforst, сегодня ожидается самый высокий уровень опасности 5 в северных районах Мейсен, Гёрлиц, Баутцен и Нортсаксен. Марко Хорн из Sachsenforst предупредил: "Даже небольшая искра может спровоцировать лесной пожар в этих районах".

Хвойные леса в северных районах штата заметно реже, чем в других местах. С сухой травой на земле огонь может быстро распространиться. Хорн призвал к осторожности, напомнив, что люди в основном виноваты в этих лесных пожарах.

Германский метеорологический сервис прогнозирует, что этой неделе не будет значительных осадков, кроме локальных сильных дождей в западных частях Саксонии. Как заявила метеоролог Катлин Хікманн, даже эти дожди не снизят риск лесных пожаров. Температура останется высокой, а влажность низкой до выходных.

Саксония использует пять уровней опасности лесных пожаров, где уровень 1 означает минимальный риск, а уровень 5 - крайне высокий риск. На уровнях 4 и 5 рекомендуется избегать пораженных лесных районов, а тем, кто все еще в лесу, следует придерживаться основных дорог. Кроме того, округа могут вводить дополнительные ограничения.

С начала года в Саксонии было зарегистрировано 64 лесных пожара к концу августа, в отличие от 58 пожаров за весь предыдущий год. Два года назад через леса Саксонии прокатились многочисленные крупные пожары, что привело к значительным инвестициям правительства штата в меры по предотвращению пожаров.

Учитывая нынешние сухие условия и высокую температуру, Германский метеорологический сервис рекомендует сохранить уровень опасности 5 для лесных пожаров в северных районах Мейсен, Гёрлиц, Баутцен и Нортсаксен. Несмотря на ожидаемые локальные сильные дожди, эти дожди вряд ли существенно снизят риск лесных пожаров из-за сохраняющейся высокой температуры и низкой влажности.

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